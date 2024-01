Mrazivý start. Jarábek z Karviné: Snad to chlapcům z Copacabany neuškodí

Ostrý vítr a na teploměru takřka deset pod nulou. Většina fotbalistů MFK Karviná nasadila při rozjezdu přípravy na jarní část FORTUNA:LIGY kukly, oblékla několik vrstev. Mrazivé počasí poměrně trefně glosoval trenér Juraj Jarábek: „Je taková zima, že se psi lámou v zatáčkách! Uvidíme, zda to těm našim chlapcům z Brazílie, co přišli z Copacabany, neuškodí.“

Karvinští rozjeli herní přípravu s dvaatřiceti borci na umělém pažitu. Nechyběl ani slovenský ofenzivní univerzál Martin Regáli, zatím jediná zimní posila. Z dorostu si o místo v přípravě řekl Pavel Kačor, z třetiligové rezervy Brazilci Kahuan Vinicius a Kauan Carneiro. Tým už naopak opustili Jan Žídek, Daniel Bartl a Michal Hošek. Na odchodu je i Dominik Soukeník. Individuálně se po zranění připravuje Rajmund Mikuš.

„Je zima, ale kluci jsou předpřipravení,“ říkal trenér Jarábek. „Pozor si musíme dávat hlavně kvůli tomu, aby neměli v mrazivíme vzduchu dýchací problémy. Věřím, že to všichni zvládnou. V plánu ale máme i halu.“

S mrazem se musí vypořádat i borci z Afriky a Brazílie. Karvinští jich v širším kádru mají hned osm – Carneira (Brazílie), Traorého (Pobřeží slonoviny), Ayaosiho (Nigérie), Mosese (Nigérie), Papaleleho (Kapverdy), Adelekeho (Nigérie), Ezeha (Nigérie) a Vinicia (Brazílie).

„Někteří jsou tady už rok, takže věřím, že to také zvládnou,“ říká Jarábek. „I když je to zrovna dneska docela extrém. Uvidíme, zda to těm chlapcům z Brazílie, co přišli z Copacabany, neuškodí. V akademii odvádějí dobrou práci, ti kluci jsou opravdu velmi šikovní. Jsme kosmopolitní, ale ti kluci mají potenciál a záleží jen na nich, jak zvládnou přechod mezi juniorským a mužským fotbalem.“

Klub by rád získal stopera. Přetlak je v Karviné naopak u brankářů. Mají jich aktuálně na soupisce pět. Jasnou jedničkou je Dominik Holec, v kádru jsou i Ciupa, Lapeš, Neuman a Mrózek.

„Jsou na ně nějaké nabídky, určitě chceme, aby měli zápasové vytížení, protože gólmani bez zápasů jsou na dvě věci,“ má jasno trenér. „Budeme se snažit, abychom je dostali někam na hostování, aby chytali. Samozřejmě pracujeme i na doplnění kádru. V dnešní době je těžké sehnat kvalitu za rozumnou cenu. Děláme, co můžeme, tak uvidíme.“

Zatím dorazil slovenský útočník Martin Regáli (30). Půl roku nehrál, v belgickém Kortrijku měl problémy s vyplacením smlouvy. „Změnil se trenér i sportovní ředitel, co si mě do klubu přivedli,“ popisoval na prvním tréninku Regáli. „Když skončili, nedostal jsem žádnou šanci. V klubu mi řekli, že si mám hledat nové místo, ale řekli to v nešťastném termínu. A chtěli peníze, co prý do mě investovali. Nějakých 200, 300 tisíc euro. To jsme nedali, tak mi půl roku zakázali hrát i za béčko.“

Regáli dobře ví, že zápasové manko bude muset dohánět. „Bylo to náročné období, ale snažil jsem se to co nejlépe využít pro sebe. Pracoval jsem na sobě, měl jsem individuální tréninky a čas na rodinu. Zápasová praxe mi bude chybět, bylo by překvapení, kdyby ne. I proto jsem v Karviné od prvního dne přípravy, abych se mohl připravit co nejlépe.“