Rosický o Solbakkenovi, odchodech i penězích: Hranice se posunula

Byl Solbakken nejsložitějším přestupem od doby, co jste v pozici sportovního ředitele?

„To bych neřekl. Jednání ze strany Vikingu byla férová, ale těžká. Jsou to zkušení funkcionáři, všechno bylo naprosto férové a nadále máme dobré vztahy. Ale jednoznačně to bylo těžké.“

Co přinese týmu?

„Je to hráč, který sedí do našeho herního systému. Má silný driblink a jak má před sebou volný prostor, vyjíždí do něj. To od našich střeďáků momentálně tolik nemáme. Trenér tak má nyní další varianty, jak zálohu, se kterou jsme oba spokojení, postavit.“

První zimní posilou se stal Indrit Tuci. Jak ho vidíte?

„Indrit má typologii, která se nám jednoznačně líbí. Na svoji postavu má atypický profil. Rád chodí mezi řady pro balon a trenér ho může používat podobně jako Honzu Kuchtu. Je technicky zdatný a dá se s ním pracovat v našem systému. Bude použitelný na více pozicích.“

Máte v hledáčku další hráče, kteří by mohli odcestovat už na soustředění do Marbelly?

„Okno pro nás zavřené ještě určitě není. Udělali jsme dva přestupy, které jsme měli jako prioritu. Chtěli jsme, aby s námi začali celou přípravu a měli čas se začlenit. Kluci si budou potřebovat zvyknout, což je normální. Už dlouhodobě zmiňuji, že máme skupinu hráčů, které máme rádi a pravidelně sledujeme. Rozhodne i vývoj na trhu. Markus byl pro nás v létě nehratelný, prakticky na trhu nebyl. Tak fungují přestupové periody. Jednou to nejde, pak jde. V tom případě máme výhodu, když hráče sledujeme. Pokud se nám ze skupiny hráčů někdo otevře, budeme reagovat.“

Tomáš Vaclík skončil v USA a je bez angažmá. Je možnost, že by se vrátil na Letnou?

„Je to sparťanský kluk a ti mají vždycky otevřené dveře. Teď už chápu, proč se mnou chce mluvit Dan Zítka (trenér gólmanů), ale s brankářskou trojicí jsme spokojení a nemám signál, že by se to mělo měnit. Každopádně projekt Tomáš Vaclík do budoucna ve Spartě nemusí být marný.“

V létě jste pro podcast Sparťanských novin zmínil, že od majitele Daniela Křetínského máte hranici na přestupy kolem milionu eur. To se změnilo?

„Mantinely jsou nadále, ale lehce se posunuly, což je dáno úspěchem klubu. Chceme se neustále rozvíjet a koukat na cesty, jak být lepší. Vyhodnotili jsme si, že můžeme investovat do hráčů víc. Hranice se posunula, ale máme další. Nemůžeme si dělat, co chceme.“

Zahraniční kluby sledují Ladislava Krejčího či Martina Vitíka. Mohou v zimě odejít?

„Složitá otázka. Nemůžu vyloučit vůbec nic. Kolem našich hráčů se pohybují dobré kluby, které kdyby se do nich pustily, těžko můžeme odolávat. Nemáme dosud oficiální nabídku, ale zájem o kluky je. Tým pochopitelně chceme udržet, ale nemůžu nic vyloučit.“

Jak budete řešit situaci kolem hráčů, kteří neměli na podzim takové vytížení? Jde třeba o Václava Sejka nebo Jana Mejdra.

„Je to podobné. U takových hráčů zřejmě bude pohyb. Sami chtějí mít větší vytížení nebo my cítíme, že by ho potřebovali.“

Veljko Birmančevič a Peter Vindahl jsou ve Spartě na hostování s opcí. Už se zabýváte tím, že byste ji uplatnili?

„U obou jsme ve velice komfortní situaci. Při jejich příchodech máme všechno dopředu domluvené, co se týče opce i hráčských kontraktů. Máme vše ve svých rukou. Oba ukázali, že se dobře začlenili a jsou pro nás důležití.“

Jak byste zhodnotil podzimní část?

„Zhodnotil bych celý rok 2023, který byl pro Spartu velmi úspěšný. Trenéra i hráče musím hodně pochválit. Vím, jak je to složité a kolik úsilí stojí tohle zvládnout. Je to odraz celého klubu. Jsme jednotní, máme strategii a vlastní cestu. Každý v klubu má svou roli a kompetenci, je to už od Dana (majitel Křetínský) nebo Františka (Čupr). Celý klub drží pospolu a doufáme že to bude pokračovat.“

Jaké máte ambice pro jaro? Je liga už jen o Spartě a Slavii?

„Neodepisoval bych Plzeň. Má dobrý tým. Bude do toho promlouvat, ať už v zápasech s námi nebo Slavií. Plzeň pod trenérem Koubkem je zajímavý tým. Ale pro nás se ambice nemění, za nic se neschováváme. V létě jsme říkali, že hlavní cíl je obhajoba. To trvá.“