Rosický o Wengerově nabídce i Spartě: Neměl jsem ambici odejít, ale...

Jako hráč vyrostl pro evropský fotbal ve Spartě, dotáhl to až do Arsenalu. Tomáš Rosický na podobnou cestu vyrazil i coby funkcionář. Už pět let působí v pozici sportovního ředitele letenského klubu a zdá se, že ani tentokrát to nemusí být jeho poslední štace. „Když jsem s touto prací začínal, neměl jsem ambici ji dělat jinde než ve Spartě. Ale to se vyvíjí,“ prozradil Rosický ve velkém rozhovoru pro The Athletic, že dostal nabídku od velkého klubu.

Všechno mohlo být jinak. Tomáš Rosický před rokem a půl nabídl sparťanskému vedení rezignaci. Měl toho dost, otočili se proti němu vlastní fanoušci. Majitel Daniel Křetínský a spol. ovšem na to nepřistoupili a výsledkem byl mistrovský titul po devíti letech.

„Plánem bylo vrátit klubu čest a hrdost,“ řekl Rosický pro The Athletic. „Znamenalo to vyhrát ligu a kvalifikovat se do Ligy mistrů. Jsem hrdý na pokrok, co jsme udělali, ale ještě musíme zvládnout poslední část.“

To se Spartě pod vedením trenéra Briana Priskeho loni v létě nepovedlo. Na cestě do základní skupiny Ligy mistrů ji zarazila Kodaň. Dřív, než se Letenští dostanou do prestižní evropské soutěže, zřejmě Rosický z klubu neodejde. „To je náš společný cíl – přivést Spartu zpět do Ligy mistrů,“ řekl.

Když se po konci hráčské kariéry dostal do pozice sportovního ředitele Sparty, neměl v plánu se v budoucnu posunout. „Nikdy jsem neměl ambice dělat tuhle práci jinde než tady. Bylo to o čisté lásce ke klubu, kde jsem začínal. Ale to se vyvíjí,“ zmínil bývalý reprezentační kapitán.

Už nastal moment, kdy na stole ležela příležitost se ucházet o novou práci. „Měl jsem nabídku jít na pohovor na pozici do velkého klubu. Odmítl jsem, protože tu mám ještě práci. Ale trochu to změnilo mé myšlení,“ nevyloučil Rosický odchod ze Sparty.

Mohl být u rezervy Arsenalu

Rosický se vrátil na Letnou v létě 2016 poté, co strávil deset let v Arsenalu. V anglickém klubu ho sužovaly zdravotní problémy, v posledním roce prakticky nehrál. „S Hectorem Bellerínem jsem pracoval na videu. Když bylo jasné, že odejdu, Arséne (Wenger) mi nabídl, abych v klubu zůstal a pracoval v rezervě,“ prozradil Rosický.

Vyhrála varianta návratu do Sparty. Ale zdravotní trable trvaly, šikovného záložníka neopustily a o rok a půl později to definitivně zabalil.

Po roce působení v roli poradce sportovního ředitele se posunul o patro výš. Přijal novou výzvu. „Chtěli jsme vrátit klubu historii, identitu se nikdy nevzdávat. Chceme hrát intenzivně, chceme mít míč, chceme hrát zezadu, chceme otevírat prostory,“ líčil Rosický.

K tomu však vedla dlouhá cesta i obměna kádru. Tehdy Sparta platila hráče jako Guélor Kanga nebo Semih Kaya. „Rozdíly v platech mezi českými kluky a novými posilami byly docela velké. To způsobilo nefunkčnost kabiny,“ vyprávěl Rosický.

Nastal čas změny strategie. „Mnohem víc jsme investovali do mladých hráčů, snažili jsme se také více propojit s akademií, která je velmi solidní. Soustředili jsme se víc na sparťany v týmu a zachovali české jádro, protože jsme ztratili identitu,“ poznamenal.

Výsledek je takový, že Sparta po pěti letech s Tomášem Rosickým v pozici sportovního ředitele získala titul. Co bude dál?