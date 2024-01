Plzeň do Španělska bez Durosinmiho i Buchy. Problém s nemocným Baierem

Plzeň vstupuje do hlavní fáze přípravy. Mužstvo v pondělí odpoledne zamířilo na herní kemp do Španělska. V Benidormu tradičně odehraje tři přípravné zápasy. S odletem souvisí i škrty v kádru. Vedení svolilo k odchodu Pavla Buchy, který odletěl do USA finišovat přestup do Cincinnati. Klub ukončil zkoušku estonského útočníka Alexe Tamma, doma zůstávají nemocný Viktor Baier a Rafiu Durosinmi. Nigerijský forvard pokračuje v individuálním režimu po podzimní operaci kolene.

Pavel Bucha v pondělí sedl na letadlo, ale ne se svými obvyklými parťáky. Zamířil za životní výzvou do USA - v Cincinnati, týmu z americké MLS, by měl v týdnu projít zdravotní prohlídkou a podepsat novou smlouvu. „Finalizují se jednání o přestupu na zahraniční angažmá,“ sdělila Viktoria před odletem týmu do Španělska.

Ve výpravě do Benidormu scházel také Rafiu Durosinmi. Po operaci kolene ještě není ve stavu, aby naskočil do plné přípravy. „Má i nadále individuální program a vzhledem k tomu, že se zatím nezapojil do tréninku s týmem, bude lepší, když zůstane doma a bude naplno využívat zázemí a servis Doosan Areny,“ vysvětlil Kolář. Návrat klíčového forvarda, jemuž v zimě krachl velký transfer do Frankfurtu, evidentně ještě chvíli potrvá. Není ale vyloučené, že během jara Plzni v ostrých zápasech pomůže.

Kvůli nemoci schází mužstvu gólman Viktor Baier. V případě devatenáctiletého talenta jde o značnou nepříjemnost - měl se porvat s Martinem Jedličkou o pozici týmové jedničky, jenže v přípravě neodchytá jediné utkání. Bere antibiotika a ještě potrvá, než se dostane do brány – v zákulisí se dokonce mluví o mononukleóze. Místo něj odletěli mladí gólmani z klubové akademie Jan Sutr a Matyáš Šilhavý.

„Viktor je nemocný, proto zůstává doma a k týmu se připojí později. V tréninkovém procesu jej nahradí dvojice talentovaných gólmanů z vlastní líhně, pro které to bude první šance u prvního týmu a samozřejmě velká zkušenost,“ sdělil Kolář.

S týmem cestují tři zimní posily – Cheick Souaré, Matěj Valenta a Lukáš Červ, Plzeň naopak ukončila zkoušku s estonským útočníkem Alexem Tammem z Nomme Kalju. „Během tréninků i přípravných zápasů ukázal své kvality a odvedl výbornou práci, za což mu chceme poděkovat. Nicméně v tuto chvíli jsme se rozhodli jej neangažovat. Vzhledem k velké konkurenci v ofenzivě by neměl potřebné herní vytížení. I nadále s ním ale budeme v kontaktu a budeme jej sledovat,“ upřesnil Kolář.

Miroslav Koubek měl na startu přípravy k dispozici 25 hráčů a tři brankáře, kádr se mu pomalu rýsuje. K dispozici budou trenérskému štábu i všichni, kteří měli v minulých dnech lehká tréninková omezení - Jan Sýkora, Tomáš Chorý i Erik Jirka. Ve Španělsku bude Koubkův tým pracovat s 22 adepty na místo v sestavě a čtyřmi gólmany. Plzeň na herním kempu odehraje tři utkání – s Ferensvárosem, Krivbasem a Aarhusem. Ligu zahajuje v sobotu 10. února proti Mladé Boleslavi.

Přípravné zápasy

Čtvrtek, 25. 1. FCVP – Ferencváros (15:30, městský stadion Benidorm*)

Neděle, 28. 1. FCVP – Krivbas (16:00, místo bude upřesněno)

Čtvrtek, 1. 2. FCVP – Aarhus (15:00, městský stadion Benidorm*)

*Zápasy na městském stadionu v Benidormu se odehrají na základě rozhodnutí a příkazu tamní prefektury bez diváků v hledišti