Tuci o Spartě: Velký klub i rozdíl. Ať jsem jako Laci... EURO? Klidně na kole

Je druhý Albánec v týmu. Na Letné prorazil především na podzim Qazim Laci, ďáblík ve středu zálohy. Indrit Tuci by ho rád napodobil. V Česku se zatím mediálně příliš neprojevil, ale zato dal rozhovor albánskému největšímu albánskému sportovnímu webu Sport Ekspres.

O čem mluvil?

O přijetí ve Spartě:

„Cítím se tady velmi dobře. Připadám si jako v Chorvatsku, jako bych změnil pouze tým, ne země. Ale tím to končí. Ve Spartě je všechno naprosto profesionální, s Lokomotivou to nemá srovnání. Sparta patří mezi největší kluby v Evropě, probojovala se do jara v Evropské lize. Vidím to i na tréninku, cviky jsou mnohonásobně obtížnější, mají mnohem větší intenzitu. Mému růstu to pomůže.“

O postu:

„Trenér Priske mi řekl, že se mnou počítá na pozici devět nebo deset.“

O Lacim:

„Všichni mi říkají, že když budu bojovat jako Qazim Laci, bude to v pořádku. Tady fanoušci Qazima hodně milují. Když se přijeli skauti Sparty podívat na nějaké moje zápasy do Chorvatska, zavolal jsem Qazimovi. O Spartě mi řekl jen ty nejlepší věci, mluvil o tom, že podmínky jsou stejné jako v nejlepších týmech Evropy. Teď to poznávám a vidím obrovský rozdíl proti Lokomotivě.“

O vzoru Uzunovi:

„Myrto šel stejnou cestou jakou já. Z Lokomotivy se posunul do Ferencvárose, poté do Granady, kde hraje španělskou ligu. Myslím, že bychom si mohli v reprezentaci vzpomenout na naše časy v Lokomotivě - rozuměli bychom si zase i se zavřenýma očima. Uzuniho bych za nikoho nevyměnil. Na Lokomotivě buď on skóroval s mojí asistencí, nebo já s jeho.“

O EURO:

„Nynější Albánie je nejlepší, skoro se nedá porazit. Na mistrovství ji dostali nějací hráči, ale to se může změnit. Trenér Sylvinho se mi ještě neozval. Na Lokomotivě se mi sice dařilo, ale pořád jsme nebyli na prvních místech. Sparta vede ligu, hraje v Evropě, může se to změnit. Podle mě by nemělo rozhodovat, jak jste hráli před rokem, ale v jaké formě jste před mistrovstvím. To, myslím, trenér ocení. Pokud se na EURO dostanu, klidně pojedu z Česka do Albánie na kole.“