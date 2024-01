Navrátil o zranění na ledu: Všechno se mi zbortilo. Operaci však odložil

PŘÍMO Z TURECKA | Když se zraníte na rozcvičce těsně před zápasem, je to pech. Pokud za to může led na hřišti, který rozhodčí ignoruje, naštve to ještě víc. Záložník Jan Navrátil (33) takhle přišel o závěr podzimu a nebude se ho týkat ani start jarní části. Dobré zprávy? Zatím nemusí na operaci a s Olomoucí v pondělí odletěl na soustředění do Turecka. „Mám plnou tašku věcí, které jsem nikdy nevozil,“ narážel s úsměvem na rehabilitační pomůcky. Ty teď potřebuje víc než kopačky.