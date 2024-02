Zima je pro Haška jednička na EURO. A Vitík tlačí na Sörensena. Co Ševčík?

Zimní přípravy vrcholí a tvůrci podcastu Liga naruby jsou u toho: Jiří Fejgl pozoruje španělské soustředění Sparty, Michal Koštuřík je pro změnu v Turecku, kde je blízko sebe hned jedenáct českých ligových týmů. Klíčovým tématem speciálního dílu je ale přesun Davida Zimy z Turína zpět do Slavie. „Zima má klubovou DNA, nebude potřebovat žádný čas na aklimatizaci a Slavia na něm hodlá postavit obranu – je to minimálně střednědobý plán,“ chválí rekordní přestup redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „A navíc: začínají se sbíhat informace o tom, jak Ivan Hašek přemýšlí směrem k mistrovství Evropy. Davida Zimu má velmi vysoko a dokonce jsem slyšel, že je pro něj stoper číslo 1,“ dodává.

Rýsuje se tak už pro EURO 2024 mladá stoperská dvojice Zima – Vitík? Jiří Fejgl z Marbelly totiž hlásí, že na dříve pevnější pozici Asgera Sörensena stále více a více tlačí právě druhý jmenovaný. „Myslím, že je reálné, že vzadu Sparta nastoupí ve velkých jarních zápasech s trojicí Vitík, Panák, Krejčí. Což je samozřejmě vyzkoušené, ale přece jenom: ještě na podzim měl Asger před Martinem sice malý, ale přece jen náskok,“ upozorňuje Fejgl. Ten je prý teď buď minimální, nebo spíš už žádný...

A co prozradil Miroslav Pelta Michalu Koštuříkovi o plánech Jablonce? „Přiznal, že má od léta podepsaného Davida Puškáče z Bohemky, ale že by ho rád přivedl už teď, ale Chramostu za něj do Ďolíčku nepustí,“ říká Koštuřík. Proč ho příjemně překvapily Teplice a co se mu naopak nezdá na tureckém výjezdu Zlína?

Co řekl Fejglovi v rozhovoru Kuchta?

Ševčík přitvrdil, rozdává i lokty, jde přes Karabce?

Dynamo Kyjev nasadilo proti Baníku školku, proč?

Pelta prý Látala nikdy odvolat nechtěl. Co Puškáč?

Fejgl: David Zima vlastně nikdy neodešel

Pražská „S“ – teď už opravdu evropské kluby

Co bude s Havlíkem, jak probíhal rozhovor s Kušejem?

Bude Staněk rovnou jednička, až se uzdraví?

