Slávistický přetlak v obraně: Stopeři, kam se podíváš. Zima nemůže sedět

Tak tady bota opravdu netlačí. Slavia by mohla v současnosti postavit několik kombinací středních stoperů takové kvality, že by jí je záviděla většina ligy. V generálce se Zlatými Moravci se jich představilo pět – Igoh Ogbu, Lukáš Masopust, Jan Bořil, David Zima a Tomáš Vlček. Brzy by měl být zpět Tomáš Holeš a zhruba za dva týdny Sheriff Sinyan. Sedm nadstandardních jmen na dva až tři posty…

Proč dva? Jedna z mála věcí, kterou poslední utkání před návratem FORTUNA:LIGY ukázalo, je totiž lehký odklon od na podzim protežované formace se třemi stopery. Koneckonců něco, o čem vypovídá celá zimní příprava. Proti Zlatým Moravcům se první hodinu hrálo klasické 3 – 4 – 1 – 2, po 60. minutě 4 – 2 – 3 – 1. Slavia chce být ještě více adaptabilní a mít více možností.