Kušej jako Stoch, přibrzděný Vlček. A co krasohráč Solbakken?

Kvasnica s Fejglem vidí v Kušejovi i jeden z možných trumfů Ivana Haška pro EURO 2024. „Povedlo se mu EURO U21, teď správně kouká na to velké,“ říká Kvasnica. „A proč by neměl? Typologicky je to úplně výjimečný hráč pro nároďák. S výjimkou Černého nemáme podobně klasické křídlo,“ upozorňuje Fejgl.

Jednou z otázek nového dílu pořadu iSkaut je i přibrzděný rozvoj mladého slávistického stopera Tomáše Vlčka, kterému přibude obří konkurence v podobě Davida Zimy. „Vlček by si ale neměl říct, že je chudák, měl by do toho šlápnout,“ říká Fejgl: „Já ho třeba vidím strašně vysoko, i v porovnání se Zimou. Není to tak, že přijde Zima a Vlček je proti němu nýmand,“ dodává.

Udrží si Chaloupek v Teplicích výkonnost?

Jak rychle zapadne Solbakken?

Kdo nahradí Buchu v Plzni?

Který z druholigových střelců se o patro výš prosadí?

Řekne si Novák ještě o zahraničí?

Využije Klíma Tankova trestu a upevní si místo v základu?

Jak si povedou nové brankářské jedničky?

Který Afričan vyletí na jaře?

