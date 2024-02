Kovařík: Všechna derby nebude pískat jeden sudí. Změna u ofsajdu i ruky

Na co se před jarní částí sezony chcete nejvíc zaměřit?

„Jsme v polovině soutěže, takže nechceme dělat nějaké radikální změny. Přáli bychom si, aby se zlepšilo chování laviček a hráčů směrem k rozhodčím. Aby rozhodčí měli větší respekt.“

Jak na tom chcete zapracovat?

„Poslali jsme materiály do klubů, samozřejmě jsme tohle téma projednávali s rozhodčími a apelovali jsme na ně, ať jsou důslednější a hráčům věci nepromíjejí.“

Řešil se čistý čas. Jak chcete docílit toho, aby se v Česku hrálo co nejvíc?

„Prioritou nejen nás, ale i UEFA a všech soutěží je, aby divák dostal maximální zážitek. To znamená, aby se co nejvíc hrálo. Rozhodčí by měl být důsledný, když se nehraje a ze strany hráčů dochází k úmyslnému zdržování.“

Takže plánujete více trestat i zdržování?

„My chceme po rozhodčích, aby dodržovali pravidla. Takže my nic neplánujeme, my doufáme, že hráči nebudou zdržovat. Pokud ano, rozhodčí by na to měl reagovat podle pravidel.“

Pozdvižení vzbudilo rok staré pravidlo UEFA ohledně ofsajdu a nevědomého hraní. Jedná se o věc, se kterou se osobně moc neztotožňujete? Ale na druhé straně uvidíme tyto případy v lize častěji?

„Samozřejmě musíme respektovat výklady pravidel tak, jak nám chodí z IFAB a UEFA. Není důležité, co si myslím, důležité je, co bychom měli dělat. A my se to snažíme tak dělat. Na druhou stranu situací vědomého a nevědomého hraní není tolik. Na podzim to naštěstí byla otázka dvou, tří utkání, kdy tato situace nastala. Ale chtěli jsme to prezentovat, aby všichni věděli, co mají od rozhodčích očekávat.“

Na čem jste se sudími přes zimu nejvíce pracovali?

„Maximálně jak na fyzičce, tak na výkladu herních situací. Máme velmi, velmi mladý tým. Uvědomujeme si, že jaro bývá složitější než podzim. Doufám, že to kluci i holky zvládnou.“

A co vy jako Komise?

„Já mám zkušenost jen z podzimu, kde jsem žádný problém nezaznamenal. Věřím tedy, že i na jaře budou komunikace pozitivní. Samozřejmě nějaké chyby se stanou. To se stává ve všech soutěžích. Naším úkolem je, aby jich bylo co nejmíň a pokud možno tam nebyly černobílé chyby.“

Noví rozhodčí jen mezi asistenty

Plánujete si vypomoci na některé zápasy zahraničními rozhodčími?

„Žádnou výpomoc neplánujeme. Chceme, aby pískali čeští rozhodčí, jedině tak se budou posouvat.“

Chcete, aby derby pískal vždy někdo jiný?

„Nemůžu slíbit, že jeden rozhodčí neodpíská dvě derby. Ale můžu slíbit, že určitě nebude pískat jeden rozhodčí všechna tři derby.“

A co se týká změny pravidla u hraní rukou?

„Tam se spíš jedná jen o malý detail, že v případě, kdy hráč zahraje rukou, nepatrně dojde k nepatrnému dotyku, který je rozlišen jen zpomaleně, dojde k opravdu mírné změně směru míče. V takovém případě by to VAR neměl zkoumat.“

Ale týká se to jenom ruky, ne teče.

„Ano, jen ruky.“

Jak vypadá stav listiny rozhodčích oproti podzimu?

„Co se týká hlavních rozhodčích, skončil Josef Krejsa, který pískal na podzim F:NL. Vážný zdravotní problém měl Tomáš Klíma (přetržený zkřížený vaz). V jarní části jako rozhodčí nebude k dispozici, bude působit pouze jako VAR. Ale spíš až v dalších měsících, až nebude muset být o berlích.“

A pokud jde o nové rozhodčí na listině?

„Nové rozhodčí jsme vzali jen do funkcí asistentů. Máme tam tři nové kluky, kteří na jaře budou fungovat ve druhé lize, nikoliv ve FORTUNA:LIZE.“

Lze to vnímat jako krok směrem k nižším soutěžím, že by tam měla probíhat lepší výchova sudích?

„Snažíme se s ŘKČ (Řídící komisí pro Čechy) a ŘKM (Řídící komisí pro Moravu) spolupracovat, myslím, že to funguje. Shodli jsme se, že v průběhu zimní části bude nejlepší, když nevezmeme žádného rozhodčího.“