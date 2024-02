Brücknerova doba je pryč: Panák hraje o EURO, Šilhavý ho nebral

Doby Brücknerova nároďáku jsou pryč. Při vzpomínce na EURO 2008 v Rakousku a Švýcarsku v kontrastu s dnešní dobou jistě zarazí, že nominace české reprezentace obsahovala jen jedno jméno z tuzemské ligy. Tím byl Václav Svěrkoš z Baníku Ostrava. Současná realita je taková, že tým Ivana Haška bude z domácích hráčů postaven zhruba z 50 %. A to neznamená nutně něco špatného.

Na první pohled si fanoušek může říct, že jde o celkový úpadek tuzemského fotbalu, kdy se Češi neprosazují v zahraničních soutěžích. Do jisté míry tento faktor roli hraje, ale druhou důležitou součástí trendu je zlepšující se kvalita FORTUNA:LIGY. Opory Slavie a Sparty? To už jsou prakticky evropští hráči. Třeba takový Tomáš Holeš má ve třiceti letech více zápasů v evropských pohárech než v roce 2008 stejně starý Tomáš Ujfaluši .

Fakt, že obě pražská „S“ jsou momentálně nesmírně silná, Ivanu Haškovi nahrává. Na soupiskách dvou rivalů figuruje dohromady kolem dvacítky hráčů, kteří by se na EURO mohli klidně podívat.

To je impozantní číslo. Ale liga není jen o nich. V Mladé Boleslavi řádí míčový kouzelník Vasil Kušej, střeleckou tabulku vede Marek Havlík ze Slovácka a Michal Hlavatý z Pardubic zaujímá mixem kreativity a běhavosti.

„Každý, ale vážně každý, má šanci. Čekám, že někdo z těchto kluků, ať je to Hlavatý, nebo někdo jiný, chytne takovou fazonu, že je nebudeme moci opomenout,“ řekl Hašek v rozhovoru pro deník Sport.

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024 ze skupiny? ANO NE

Možností je tedy hodně, zvlášť při herním trápení některých krajánků (Ondřej Lingr, Antonín Barák, Adam Hložek). Ale míst málo, s brankáři celkem třiadvacet. Proto se šance většiny hráčů, kteří čekají na své první minuty, rovnají nižším desítkám procent.

Panák připomíná Stonese ze City

Výjimkou je Filip Panák. Pro reprezentační fotbal rozkvetl relativně pozdě, ale to nic nemění na tom, že si hlasitě říká o EURO. Osmadvacetiletý hráč, který v zimě prodloužil ve Spartě smlouvu, je typem stopera, kterého národní tým nemá.

Stylem hry připomíná Johna Stonese v Manchesteru City, z hloubi pole je schopný dovést balon až do ofenzivní třetiny, kde někdy sám zůstává a pomáhá přečíslovat soupeře v záloze. Někdy si dovolí věci jako zkušený ofenzivní mazák. Hraje na risk. A s úspěšností 63 % v hlavičkových soubojích je dominantní ve vzduchu.

„Dříve hrál skoro v útoku. Když takového hráče posunete níž, vynikne jeho úžasný přehled. Tvoří hru, vystupuje vám jako defenzivní šestka, sbírá balony,“ nešetřil ve studiu iSport chválou trenér Bohuslav Páník.

Český nároďák a Panák, to není žádná nová kapitola. Na rozdíl od jiných už jednou pozvánku dostal, a to v roce 2021. Neodehrál ale ani minutu. A to ani v přáteláku proti Kuvajtu.

Tehdy se nad jeho nominací možná zvedlo pár obočí, v současnosti se při jeho výkonnosti fanoušci podivují spíše tomu, že byl Jaroslavem Šilhavým opomíjen. „Je to typologicky jiný hráč, než jakého jsme chtěli nominovat,“ odůvodnil to trenér v říjnu.

Přitom si to zasloužil. Unikátní vlastnosti stranou, dle mnohých patřil na podzim k nejlepším hráčům Sparty. To se ale trochu křížilo se Šilhavého konzervativním přístupem.

Nynější kouč Ománu před říjnovou reprezentační pauzou o nominaci Panáka s ligovým lídrem debatoval. Jelikož má za sebou rodák z Příboru množství zranění a na Letné je mu dopřáván speciální režim, Pražané se dlouho zdráhali ho zbytečně zatěžovat.

Nejlepší hráč ligy, Beckenbauer z Letné. Tak proč ho Šilhavý ignoruje? Video se připravuje ...

Nakonec mu dali na Spartě zelenou, ale když se dozvěděli, že by elegantní stoper zápasy s Albánií a Faerskými ostrovy opět proseděl na lavičce až tribuně, z nominace sešlo. To si zažil Martin Vitík, který do žádného z utkání nezasáhl a navíc chyběl jednadvacítce. Samotného Panáka to nijak zvlášť nemrzelo. Je vděčný, že může vůbec hrát fotbal.

„Určitě nemám v mém věku a po tom, co všechno se mi stalo, nějaké ambice se honit za tím, že potřebuju sbírat starty v národním týmu a něco si dokazovat,“ řekl v podzimním rozhovoru pro deník Sport a doplnil: „Reprezentovat pro mě bylo odmalička něco, co jsem chtěl. Je to odměna za práci. Když budete hrát blbě v klubu, nikdy se do národního týmu nedostanete. Pokud budete hrát dobře, získáte za to odměnu.“

Pokud to má stejně nastavené i současný kouč nároďáku, Panák by do Německa měl jet. Zvlášť pokud nový realizační tým nakonec ukáže na formaci se třemi stopery. Svou výkonnost by samozřejmě musel potvrdit i na jaře, třeba hned z kraje, kdy Spartu čeká jeden soupeř za druhým.

Z „nereprezentantů“ má ale osmadvacetiletý obránce nejlepší výchozí pozici. V ligovém rybníku je z čeho vybírat, ale Panák je pro Haška tou největší rybou.

skladba týmu na posledních šampionátech

EURO 2020

11 hráčů z ligy/15 ze zahraničí (42 %/58 %)

EURO 2016

9 hráčů z ligy/14 ze zahraničí (39 %/61 %)

EURO 2012

8 hráčů z ligy/15 ze zahraničí (35 %/65 %)

EURO 2008

1 hráč z ligy/22 ze zahraničí (4 %/96 %)

aktuální čeští reprezentanti ve FORTUNA:LIZE

SPARTA

Ladislav Krejčí , Martin Vitík, Lukáš Sadílek. Jaroslav Zelený, Jan Kuchta

SLAVIA

Jindřich Staněk, Aleš Mandous, David Zima, Tomáš Holeš, David Douděra, Petr Ševčík, Lukáš Provod, Mojmír Chytil, Václav Jurečka

PLZEŇ

Lukáš Kalvach, Václav Jemelka, Tomáš Chorý

MLADÁ BOLESLAV

Vasil Kušej

Pozn.: Tučně vyznačení hráči mají dle názoru deníku Sport místo v týmu jisté.

