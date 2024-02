Rozhodčí se zaměří na chování a zdržování. Ať hráči neříkají: Ty č****

„Nechceme, aby hráči rozhodčím říkali ty č*** a dostali za to jen žlutou kartu. To říkám naprosto upřímně, tohle je pro mě přes čáru. Musím ale říct, ze své zkušenosti i co posloucháme komunikace, není to tak často. Už když jsem pískal já, poslouchali jsme od lidí: ‚Co si to k vám hráči dovolují?‘ Ale nám se stalo jednou za dva roky, že vám někdo řekl tohle. To opravdu není normální slovník. Že by to byl standard a padalo to v každém utkání, tak to určitě ne,“ říká Kovařík a doplňuje, že jiná situace nastává ve chvíli, kdy si hráč zanadává, ale už směřuje pryč od rozhodčího.

S nesportovním chováním se pojí známý kolorit: na hřišti se to semele, ze záběrů je zřejmé, že padla ostřejší slova, rozhodčí rozdá žluté karty. V oficiálním zápise o utkání se ale sprosté výrazy neobjeví. Kdyby ano, znamenalo by to, že sudí musí tasit rovnou červenou. Má smysl tuhle schovávanou hrát dál a kamuflovat výrazy na č… a k…?

„Prioritou nejen nás, ale i UEFA a všech soutěží je, aby divák dostal maximální zážitek. Tedy aby se co nejvíc hrálo. Sudí by měl být důsledný. U ošetřování je to pro něj strašně těžká situace. Nemůže hráče chytit a vyhodit ho. Nevíte, jestli to hráče bolí. Taky by mohlo stát, že sudí hráči dá kartu a pak se zjistí, že má utržené vazy. Vysvětlujte to pak někomu. Zvažovali jsme, jestli nebýt průkopníci a když se hráč nechá ošetřovat, nechat ho za čárou minutu. Podle mě by to fotbalu prospělo. Zkoušelo se to v nižších soutěžích a zjistilo se, že se hráči nechávali míň ošetřovat. Bohužel pro to nemáme oporu v pravidlech,“ vysvětluje Kovařík.

OFSAJD A NEVĚDOMÉ HRANÍ

Začněme tím zřejmějším, ale neméně kontroverzním. Drobné úpravy doznalo posuzování rukou. Řešilo se třeba u zápasu Plzně se Slováckem – dotkl se míč ruky Petra Reinberka? Jestli, tak titěrně. Míč šel stejně do autu, na jeho trajektorii to takřka nemělo vliv. Do podobných situací by VAR neměl vstupovat. A teď na druhý oříšek. Nový výklad pravidla o ofsajdu už funguje zhruba rok. V českém fotbalu se ale zatím moc neobjevoval – a když, způsobil spíš zmatek. O co jde: světová pravidlová komise IFAB posunula výklad významu „nevědomého“ hraní. To byla dřív de facto jen teč nebo jednoznačně rozklíčovatelný obranný zákrok. Dnes se za „nevědomé“ hraní u ofsajdu považuje vlastně jakékoliv odehrání míče v obranné situaci, který nesměřuje ke zpracování nebo konstruktivní přihrávce. A to ať už hlavou, nebo nohou. Tedy situace, která by v české lize mohla pomyslně nastat klidně dvacetkrát za utkání.

Pohled Libora Kovaříka

Toho se ale šéf Komise rozhodčích Libor Kovařík neobává: „Situací vědomého a nevědomého hraní není tolik. Na podzim to naštěstí byla otázka dvou, tří utkání, kdy tato situace nastala. Ale chtěli jsme to prezentovat, aby všichni věděli, co mají od rozhodčích očekávat.“ Je otázka, zdali tomu v jarní fázi nebude jinak a jaký rozruch tento výklad vzbudí mezi diváky. Na semináři každopádně Kovařík uznal, že jde o pravidlo, s nímž není osobně příliš ztotožněn. „Samozřejmě musíme respektovat výklady pravidel tak, jak nám chodí z IFAB a UEFA. Není důležité, co si myslím, důležité je, co bychom měli dělat. A my se to snažíme tak dělat,“ podotýká.