Jak sudí (ne)nastavují. V lize je k vidění méně hry než v minulé sezoně

Čistý čas je tématem, o kterém se v českém fotbalovém prostředí mluví v posledním roce stále více. Na tiskových konferencích ho vytahují i samotní trenéři, často například Jindřich Trpišovský. Metrika reflektuje, kolik minut v zápase je míč doopravdy ve hře. A i přes evropské trendy, kdy sudí trestají zdržování a přidávají více minut nad rámec hrací doby, si FORTUNA:LIGA v probíhající sezoně dokonce pohoršila.

Český fanoušek vidí na stadionu dle wyscout.com v průměru necelých 46 minut fotbalu. Tedy 47,1 % z celého utkání. V sezoně 2022/23 to bylo 48,2 %. Zbytek utkání se rozehrává, střídá, ošetřuje, oslavuje, řeší se VAR.... V zápase Premier League dostane divák v průměru o 8 minut hry více. To je docela markantní rozdíl.

Není nutné se herně srovnávat s Anglií, kde je k vidění zřejmě nejlepší fotbal v Evropě. I to je totiž faktor, který výrazně ovlivňuje čistý čas. Když Guardiolův Manchester City prakticky neztrácí míč, není důvod k průtahům. A technicky hrajících týmů je v Premier League stále více a více. V Česku se tomu ale můžeme pokusit alespoň přiblížit, což mají v rukou převážně rozhodčí. Nehraje se? Adekvátně nastavme čas. Zdržuje se? Trestejme žlutými kartami. Bohužel se tak neděje.

Dokazují to data. Mistrovství světa v Kataru udělalo v rozhodcovském světě malou, ale potřebnou revoluci. Trend obřích nastavení, která reflektují zdržování v zápase, přejali od letošního léta v Anglii i v mnoha dalších ligách. V Premier League se zvedl průměrný čas natavení v zápase o 3 minuty. La Liga šla stejným směrem. Ve FORTUNA:LIZE? O půl minuty se snížil!

Jednou možností je likvidovat problém přímo u zrodu, tedy u samotného zdržování. „Zvažovali jsme, jestli nebýt průkopníci a když se hráč nechá ošetřovat, nechat ho za čárou minutu. Podle mě by to fotbalu prospělo. Zkoušelo se to v nižších soutěžích a zjistilo se, že se hráči nechávali míň ošetřovat, protože ví, že týmu chybí. Bohužel pro to nemáme oporu v pravidlech,“ řekl šéf sudích Libor Kovařík. Rád by také dával víc žlutých za zdržování hry a to už od začátku zápasu.

Proč se ale v Česku více nenastavuje, i když je to ta nejzákladnější zbraň rozhodčího proti zdržování, není jasné. Během sezony byly dva případy, kdy sudí přidali za oba poločasy dohromady jen dvě minuty, v elitních ligách už nepředstavitelný jev.

Nejvíce se nastavovalo v zápasech Teplice – Mladá Boleslav (17 minut), Baník - Sparta a Jablonec Slavia (oba 16 minut). I to bylo málo, zápasy patří k devíti nejméně fotbalových mačů podzimu, kdy čistý čas ostudně spadl až pod 40 %. Nejméně rozkouskovaným zápasem se kupodivu stalo zimní utkání Sparta-Zlín, hrálo se 59,9 % času. Ligový průměr je 47,1 %.

Po podzimním derby se ozývaly hlasy o změně pravidel a posunu k šedesátiminutové hrací době, kde by se čas při každém přerušení zastavoval. Jako v hokeji. Proč ale volat po pravidlové revoluci, která by celý fotbal postavila na hlavu? Rozhodčí vhodné nástroje pro zatraktivnění hry už mají. Stačí je správně využívat.

F:L 2022/23 F:L 2023/24 8:06 Nastavený čas 7:35 45:48 Čistý herní čas 45:42 50:30 Mrtvý herní čas 51:43 48,20 % Poměr čistého času 47,10 %

PREMIER LEAGUE 2022/23 PREMIER LEAGUE 2023/24 9:03 Nastavený čas 12:08 50:19 Čistý herní čas 53:50 48:49 Mrtvý herní čas 48:19 51 % Poměr čistého času 52,80 %