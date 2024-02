Holoubek mění Boleslav a uspěl v Plzni: Chceme intenzivní zápasy

Na stoperu si ligový debut odbyl devatenáctiletý Tomáš Král. Kapitán Ondřej Karafiát se posunul výš na šestku, na hrotu operoval Matěj Pulkrab, kterého David Holoubek dobře zná už ze sparťanské mládeže. Velmi dobře hráli ostré kraje v podání obránců Martina Suchomela a Dominika Kostky. Změny, jaké boleslavský kouč přichystal na úvodní jarní kolo v Plzni, fungovaly a zejména díky aktivnímu prvnímu poločasu si konečnou remízu 1:1 Středočeši zasloužili. „Chceme být zajímaví,“ usmíval se Holoubek, když hodnotil sobotní duel.

Berete remízu v Plzni?

„Když opadnou emoce, hodnotím utkání jako hodně zajímavé, kvalitní na to, že šlo o první jarní kolo. Přišlo hodně lidí, chci poděkovat i našim fanouškům, co dorazili. Šlo o remízové utkání. Oba týmy jsou přesto možná lehce nespokojení. Chvilku jsme sahali po třech bodech i my, v úvodních dvaceti minutách jsme měli šance. Plzeň pak přidala obrátky, dominovala dlouhými míči na Tomáše Chorého, ten je v tom extra skvělý. Pomohli jsme si střídáním - kluci za to vzali, udělali jsme skvělou akci a šli do remízového stavu po proměněné penaltě.“

Užil jste si návrat na ligovou scénu? Naposledy jste v české lize působil v květnu 2018 na lavičce Liberce.

„Šest let? To jsem ani nevěděl, je to pěkná řádka let. Díky za informaci. (smích) Ale neřekl bych, že užíval, ale k utkání patří emoce. Chceme po hráčích, aby je dávali do zápasů i do každého tréninku. Jsme s nimi na jedné lodi, na někoho to takhle mohlo působit.“

Zvládli jste výborný první poločas, kdy jste Plzeň výborně napadali. Pak vám docházely síly?

„Díky za tu otázku. Takhle jsme se na zápas chystali, počítali jsme i s tím, že síly budou docházet. Ve vysokém presinku to takhle prostě je a tak to bude. V prvním poločase jsme tam měli šance, byla škoda, že jsme něco nevyužili. Pokud dáte branku, psychika jde nahoru a mizí i to, že jste lehce unavený, dostanete chuť dát další gól. Šlo o klíčový moment v naší ofenzivní části, kdy jsme naše příležitosti nedali. Pak jsme šli kondičně logicky trošku dolů a zatáhli se. Nebylo to tím, že bychom to chtěli, ale šlo o kvalitu soupeře. Naši střídající hráči pak zápas znovu rozběhali a přinesli do hry kvalitu a rychlost.“

Koho pochválíte za akci před penaltou, po níž jste srovnali na 1:1?

„Celý tým. Ti, co byli v základu, zápas rozjeli, pak přišli ti, co byli nachystaní do střídání a zápas pomohli zremizovat. Nerad bych chválil jednotlivce. Naopak vyzdvihnu práci celého týmu i ty, co se nedostali do základu.“

Máte s Boleslaví ambice prohánět také týmy z elitní trojky?

„Řeknu hrozné klišé, ale jdeme zápas od zápasu. Ne, dělám si srandu (smích). Přišli jsme k týmu před měsícem, vnímáme, že tým chce pracovat. Cíl ohledně umístění jsme si nedali. Chceme poctivě pracovat každý den, maximálně dřít v tréninku a ukazovat to v zápasech. Na hráče jsme nároční, ti to přijímají. Chceme být zajímaví také v tom, že budeme hrát intenzivní zápasy. Uvědomuji si, že ne vždycky to přinese výsledek a bude to dokonalé.“

Ofenzivu měla Boleslav silnou i na podzim. Pracujete teď hodně na zlepšení vzadu?

„Zaměřili jsme se na to. Defenziva je alfa a omega pro úspěch ve dlouhodobé soutěži. Dostali jsme v Plzni branku, náš cíl byl odehrát to s nulou. Směrem do defenzivy máme ještě hodně práce. Ale kluci to proti plzeňskému útoku měli extrémně těžké. Jsou tam velmi zajímaví a rozdílovými hráči. S tímhle se tým nakonec popasoval velmi dobře.“