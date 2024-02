Sejk: Spartu mám v hlavě, Slavii jsem neřešil. Trpišovský? Asi se mu líbím...

Máte za sebou půlrok ve Spartě. Dostal jste dostatek prostoru?

„Určitě, nastoupil jsem do šestnácti zápasů, šanci jsem měl, ale nevyužil jsem jí. U nás útočníků se nejvíc počítají čísla, branky, které jsem bohužel neměl. Až znovu přijde možnost ve Spartě, je potřeba, abych byl na ni líp připravený.“

Byl jste za Janem Kuchtou a Victorem Olatunjim až třetí volbou. Kousal jste to trpce?

„Okusil jsem poprvé, že jsem byl jedním z posledních hráčů, že jsem byl mezi méně vytíženými. Jasně, nesl jsem to těžce, štvalo mě to. Ale furt jsem se snažil na sobě pracovat a v týdnu dokazovat trenérům, že na to mám, že si zasloužím znovu dostat šanci. Dostal jsem jich postupně dost, ale bohužel je nevyužil způsobem, jakým bych měl.“

Mluvili jste spolu s trenérem Brianem Priskem? Chápal, že jste nespokojený s herním vytížením?

„Bavili jsme se za podzim hned několikrát. To byl i jeden z důvodů, který mě držel v nastavení, abych makal dál a byl připravený. Pořád jsem měl pocit, že další šance přijde. Trenér mi dával do hlavy, abych byl v každém případě nachystaný.“

Ale už v létě jste pro deník Sport řekl, že dvacet minut ve Spartě není nic pro vás. Hodně se o tom mluvilo, připomínalo se to…

„Ale to bylo spíš blbě pochopené. Jsem