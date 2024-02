Baník vs. Plzeň: dominantní stopeři i smolaři, „zrádce“ Cadu i zlá série

Video se připravuje ... Nebyl to evropský výkon, který se od Plzně možná čekal po podzimním tažení Konferenční ligou. Na výhru 1:0 v Ostravě však stačil. Díky šikovnému Brazilci i dominantnímu stoperu Robinu Hranáčovi. Baník naopak pokračuje v bídné formě, která na Hapalův mančaft nalezla již v říjnu. Co dalšího ukázal duel FCB proti Viktorii, na nějž si našlo cestu téměř osm tisíc diváků?

Reakce na Dynamo přišla V přístupu, pohybu, presinku i přechodu do útoku se Baník oproti sobotě v Českých Budějovicích (0:3) zlepšil, výkon proti Plzni byl neporovnatelný, byť nevyjádřený bodovým ziskem. „Byl to diametrálně lepší zápas. Nechtěli jsme dělat extra zásadní změny v sestavě hned po první prohře, protože mužstvo vykazovalo v tomhle složení dobré výkony. Budějovice jsme brali za nepodařený zápas, vzali jsme to na sebe. Víc se k tomu vyjadřovat nechci,“ komentoval trenér Pavel Hapal. Protějšek Miroslav Koubek taky uznal, že soupeř se zlepšil. „Správně reagoval na utkání v Budějovicích. Bylo to výživné, mělo to náboj, agresivitu, nikdo si nic nedaroval,“ popisoval.

Dominantní Hranáč Nejlepším hráčem zápasu byl plzeňský stoper Robin Hranáč, zastínil Sampsona Dweha i Václava Jemelku. Lukáš Hejda odpočíval, o deset let mladší kolega vzal roli lídra za něj. „Robin je asi v tuto chvíli náš největší pilíř, ať už hraje vpravo nebo uprostřed. Byl dominantní, hodně to na něm stojí,“ chválil Koubek čtyřiadvacetiletého obránce, který po celý duel působil suverénním dojmem. Nejen co se týče defenzivních povinností, ale nadstavby v podobě vyvezení míče. Tím několikrát vypomohl a ulevil středové dvojici, protože Baník tam měl většinou o hráče víc. Baník - Plzeň: Kubala spadl ve vápně, penalta se nepískala Video se připravuje ...

Smolař Pojezný Podobně jako Hranáč si na druhé straně vedl Karel Pojezný, akorát je ve finále za smolaře, protože před rozhodujícím gólem přestal hrát, neboť doufal v to, že rozhodčí odpíská hru na zemi či faul. „Měl vyvinout aktivitu a situaci dohrát,“ nelíbilo se kouči Pavlu Hapalovi. „Minimálně se měl snažit balon získat, pak by třeba rozhodčí odpískal hraní na zemi, nebo i faul,“ dodal. Nestalo se, a tak to Pojezný, který si s Tomášem Chorým a spol. celou dobu radil výborně, od šéfa slíznul. Baník - Plzeň: Chorého střelu tečoval Pojezný do břevna Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Cadu nepotěšil fanoušky V minulé sezoně si ho Ostrava spolu se Srdjanem Plavšičem oblíbila, ještě loni v létě ho zkoušela znovu naverbovat do svých řad. Marně. Cadu se pod koučem Miroslavem Koubkem chytil na levé straně plzeňské sestavy, z pozice wingbeka zapsal už 3+4, čímž vyrovnal osobní bodovou bilanci z předchozí sezony v Baníku (5+2). „Tohle on umí, připravovali jsme se na to,“ litoval gólman Jiří Letáček, který s ním kamarádil nejen na Bazalech, ale už i dřív v Pardubicích. Zná ho dokonale. Brazilec ho přesto překonal krouceným centrem, který v posledních sekundách duelu zapadl do sítě. Baník - Plzeň: Šok pro domácí, střílený centr Cadua zaskočil Letáčka, 0:1 Video se připravuje ...