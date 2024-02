Pardubický „Zlatan“ si gestem fair play naklonil nebesa: Vrátí se nám to!

Klasický zápas o šest bodů, čtrnáctý proti třináctému. V podobných bitvách na ostří nože mnoho prostoru pro fair play nebývá. Ale výjimky se najdou. Ostravský rodák Tomáš Zlatohlávek, který si v aktuální sezoně připsal v pardubickém dresu už pět gólů a vysloužil si přezdívku Zlatan, to ukázal.

V 17. minutě se mu za bezbrankového stavu otřel míč po závaru u karvinské brány o nohu. Sudí Ondřej Berka, ani jeho asistenti, si toho nevšimnul, pískal roh pro Pardubice. Zlatohlávek se okamžitě hlásil.

„Nebyl jsem pod tlakem soupeřů a Míša Hlavatý (spoluhráč) mi taky vyhuboval, že jsem se přiznal,“ líčil s úsměvem Zlatohlávek. „Ale já mu říkal, že se nám to vrátí. A myslím, že ten nahoře byl spravedlivý, takže jsem spokojený.“

Karvinští měli o nepřehledné situaci jasno, okamžitě teč reklamovali. „Za mě to bylo jasný, že tam teč byla,“ přitakal stoper domácích Jiří Bederka. „Rozhodčí ji neviděl, my mu o ní říkali. A on (Zlatohlávek) také hned říkal, že míč tečoval, sám i šel za rozhodčím. Tak by to mělo být.“

Gesto fair play pak Zlatohlávkovi zpětně hlavou prolétlo při karvinských tutovkách. Tu největší měl za stavu 0:1 v 57. minutě střídající Lucky Ezeh. Od Jiřího Fleišmana dostal míč naservírovaný u penaltového puntíku, kolem nikdo a brankář Antonín Kinský už prakticky ležel na zemi.

Jenže Ezeh lehkou střelou z první poslal míč přímo do Kinského. „Kdyby vyrovnal, bylo by to rozhodně napínavější, ale stojím si za tím, že se nám vrátilo, jak jsem se přiznal,“ usmál se Zlatohlávek. Sám si připsal gólovou asistenci na první gól. Sedm minut po „otočeném“ rohu. Po krásné kombinaci, kterou rozjel Michal Hlavatý.

„Míša mi to nahrál, já měl v hlavě, že budu střílet,“ popisoval pardubický útočník. „Ale viděl jsem vedle postaveného Kryštofa (Daňka) a ten to zakončil na zadní.“ I přes střeleckou formu s přihrávkou neváhal. „Pro mě je důležitý tým a je jedno, kdo góly dá. Hlavně, že tři body máme!“

Zasloužené. Tým Radoslava Kováče hrál dynamický a kombinační fotbal, všechny tři góly byly výstavní. Po překvapivém vítězství na Slovácku (2:1) se Pardubičtí blýskli i v Karviné. „Nádherný rozjezd jara,“ těšilo Zlatohlávka, který měl v ochozech početnou rodinnou podporu. Hrával za Hlučín a Třinec, pochází z Ostravy. „Tohle je můj domácí region, je pro mě vždy výjimečné tady hrát. Měl jsem tady celou rodinu - babičku, dědu, strejdu, všechny... Byl jsem rád, že jsme jim ukázali vítězství. To je pro mě nejkrásnější.“