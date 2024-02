Soupeři dávají góly roku a naše tutovky? Vraždy, říká trenér Karviné

„Los byl těžký, nikdo nečeká zázraky se Spartou nebo se Slavií, ale proti Pardubicím jsme zápas o šest bodů nezvládli, zklamali jsme,“ měl jasno trenér Juraj Jarábek. „Omlouvám se fanouškům, už tam i pokřikovali, ale musí nám věřit, že se zvedneme. My tomu věříme.“

Nedá se říct, že by Karvinští neměli proti Pardubicím šanci bodovat, byť byl tým Radoslava Kováče výrazně fotbalovější, dravější a herně výraznější. Tutovky si Karvinští vypracovali. Jenže Lukáš Budínský a dvakrát Martin Regáli stříleli v dobrých pozicích mimo, Luckyho Ezeha dvakrát parádně vychytal Antonín Kinský. I pumelice Jiřího Bederky z dálky mířila těsně nad.

„Do zápasu proti Pardubicím jsme zle vstoupili, všude jsme byli druzí, prohrávali souboje, měli lehké ztráty,“ vypočítával trenér. „A když už jsme se do zápasu dostali, tak neproměníme. Měli jsme čtyři čisté šance za stavu 0:1, to byly vraždy! A soupeři se trefují fantasticky... Jirka Bederka měl taky fantastickou střelu a nepadla, fotbal nám teď ukazuje škaredší tvář.“

Faktem je, že rivalové se proti Karviné v rozjezdu jara trefují neskutečně. Sparťan Ladislav Krejčí se blýsknul ekvilibristickými nůžkami, pardubický Marek Icha napálil po odraženém rohu dělovku z voleje do růžku. Výstavní byly i další góly. A Karvinští koušou jarní skóre 0:6.

Čím si svázanost a nervozitu Jarábek vysvětluje? Pokrčil rameny. „Říkali jsme klukům: ‚Buďte klidní, buďte trpěliví.‘ Faktem je, že Pardubice mají výborné mužstvo, skvěle poskládané s velmi dobrou přechodovou fází,“ uznal kouč. „Zůstali pohromadě, jsou mladí, dynamičtí a mají v týmu i zkušenosti. Hlavně jsou dynamičtí, to byl rozdíl. Tohle nám trochu chybí, v základu jsme měli pět pomalejších hráčů a to bylo vidět.“

Stoper Jiří Bederka se nijak netají tím, že takový vstup do jara si nepředstavovali. „Věděli jsme, že nás čekají těžké zápasy, ale...“ hledal obránce Karviné slova. „Sparta je velká kvalita a Pardubice mají taky dobrý tým, ale důležitý zápas o šest bodů jsme nezvládli. Špatný, musíme se z toho oklepat.“

Podle Bederky si bude třeba sednout a vše si vyříkat. „Říct si do očí i pravdu, co příjemná není. Musíme makat, držet za jeden provaz, do všeho dát sto procent, nic nevypustit. Je to na nás zkušenějších, dost z nás už tyhle boje o záchranu v lize zažilo. Takže se musíme semknout a makat.“

Karvinští věřili, že si povedenou přípravu přenesou do ligy. „Zatím se tak nestalo,“ uznal Bederka. „Jak říkám, z venčí nám nikdo nepomůže, je to na nás zkušenějších. Musíme makat a doufat, že lepší výsledky přijdou, jít jim naproti.“