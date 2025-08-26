Liverpool v závěru bláznivého zápasu spasil 16letý debutant. Napodobil Rooneyho rekord
Naprosto šílený závěr zápasu Premier League mezi Newcastlem a Liverpoolem rozsekl až v desáté minutě nastaveného času nečekaný hrdina. Důvěru od trenéra Reds Arneho Slota dostal za nerozhodného stavu v nastavení šestnáctiletý Rio Ngumoha a už po čtyřech minutách na trávníku v Premier League debutující útočník rozhodl dechberoucí utkání vítěznou brankou na 3:2.
Už jen nastoupit v takovém věku v nejsledovanější soutěži světa je něco zcela výjimečného. Mladíček v červeném dresu si ovšem tento krásný předčasný dárek k pátečním sedmnáctým narozeninám ještě výrazně vylepšil.
Přesně 254 sekund pobíhal na trávníku v nejvyšší anglické soutěži, když se k němu v samém závěru přidaného času dostala přihrávka od Mohameda Salaha. Anglický talent si v tu chvíli počínal jako zkušený mazák a naprosto precizně poslal balon do sítě.
„Je to pro něj snový debut,“ smál se v rozhovoru pro Sky Sports kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk. „Celá gólová akce byla perfektní. Bojovali jsme až do konce, abychom vydolovali vítězný gól a povedlo se nám to,“ ocenil mentalitu celého týmu.
„Na svůj věk zakončuje opravdu skvěle. Tak tvrdou ránu od tak mladého hráče nevidíte často,“ přidal se s poklonou pro benjamínka trenér Slot. „Někdo v kabině říkal: ‚Já bych si to ještě zpracoval a až pak zakončil.‘ Ale Rio si věří, a to se mi líbí,“ pokračoval v chvále.
A Ngumoha je opravdovým spasitelem mužstva, protože nebýt jeho dokonalého momentu v samém závěru, odcházeli by obhájci titulu s velkou ostudou. Na půdě Newcastlu totiž Liverpool v úvodu druhého poločasu vedl 2:0 a soupeř navíc dohrával bez vyloučeného Anthonyho Gordona. Zdálo se, že je po zápase.
Jenže oslabený domácí tým se nevzdal a navzdory všem předpokladům stáhl dvoubrankový náskok soupeře. Celý druhý poločas přitom „straky“ na hřišti dominovaly a vyrovnávací zásah v 88. minutě byl zcela zasloužený.
„Ve druhém poločase to bylo jako zdolávat horu, když jsme za stavu 0:2 a v deseti museli dotahovat,“ chválil bojovného ducha týmu kouč Eddie Howe pro BBC. „Utkání jsme kontrolovali. Podali jsme opravdu dobrý výkon a neuvěřitelně jsme se dokázali vrátit do hry. Bohužel jsme to ale nedotáhli až do konce,“ dodal smutně.
Jeho svěřenci totiž v samém závěru nechali na zadní tyči úplně volného debutanta, který rozhodl.
Ngumoha navíc krátce před sedmnáctými narozeninami zapsal ještě jeden velký milník, když se stal teprve druhým šestnáctiletým střelcem vítězné branky v historii soutěže. Do tabulek se tak zařadil vedle Waynea Rooneyho, který v roce 2002 rozhodl utkání Evertonu s Arsenalem. Tehdy byl legendární střelec jen o jediný den mladší, než Ngumoha při zásahu na půdě Newcastlu.
Talentovaný křídelník Liverpoolu se navíc narodil až necelých šest let po slavném zásahu někdejšího útočníka Evertonu či Manchesteru United.
„Jsem za něj velice šťastný. Už jsem mu říkal, že musí dál tvrdě makat a zůstat nohama na zemi, ale tuhle chvíli si musí užít,“ doplnil na adresu nové hvězdy týmu stoper van Dijk.
„Takovéhle večery nemůžete považovat za samozřejmost, ještě navíc v jeho případě,“ rozplýval se nad perfektním příběhem nového nejmladšího střelce v historii klubu.
I díky perfektní trefě debutanta se tak Liverpool zařadil po bok Arsenalu a Tottenhamu mezi trojici týmu, které v úvodních dvou kolech soutěže neztratily ani bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|2
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|4
Chelsea
|2
|1
|1
|0
|5:1
|4
|5
Nottingham Forest
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13
Fulham
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|14
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15
Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|18
Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup