Návrat defenzivních trablů Dynama. Kouč Lerch: Musíme držet koncentraci

Jak hodnotíte pětigólový příděl o Jablonce?

„Hodnotí se mi to hůře než minulý týden. Mluvil jsem teď s hráči a říkal jsem, že nevadí, jdeme zápas od zápasu. Dnes to nevyšlo, lépe jsme drželi krok v prvním poločase, ale na začátku obou půlí jsme rychle inkasovali. Trochu jsme se vrátili do zápasu gólem na 3:2, ale to nestačilo.“

Dá se tedy říct, že vstup do druhé půle byl klíčový?

„Myslím, že ano, hrál velkou roli. Pracovali jsme v přípravě na defenzivě, musím se podívat na video, jak to probíhalo.“

Dařilo se vám euforii po utkání s Baníkem zkrotit?

„Snažili jsme se to krotit, ale euforie tam trošičku byla. Liga má svou kvalitu a koncentraci musíte udržet ve všech zápasech. Také nás není moc, tak se snažíme být opatrní. Hráči to v hlavách trochu měli. Nejvíce mi dělají starost vstupy do zápasů. I proti Ostravě jsme přežili na začátku šance, teď jsme dostali gól v 8. minutě. To se opakuje a musíme na tom zapracovat.“

Za Jablonec hrál opět dobře Martinec na pozici podhrota, pracovali jste s tou variantou?

„Pracovali, ale bohužel nám i tak dělal problémy. Martinec je hodně silný v osobních soubojích, ale ty jsme tentokrát nevyhrávali. Pak se dostáváme pod tlak.“

Ačkoliv jste pětkrát inkasovali, můžete si vzít z utkání nějaká pozitiva do budoucna?

„Určitě fakt, že jsme byli nebezpeční. Alli měl na začátku obrovskou šanci, dřívější vyrovnání zápas mohlo ovlivnit jinak. Pozitiv je ale rozhodně méně než negativ.“

Plánuje se něco na přestupovém poli?

„Není to úplně otázka přímo na mě, řeší to vedení klubu. Nějaké hráče jsme vytipované měli, situace je ale taková, že je složité je přivést. Spíše si myslím, že zůstaneme ve stejném složení.“