Ladra: Do srovnání trenérů bych se moc pouštět nechtěl. Co si na Nových Sadech vyčítal?
Byl to on, kdo v 75. minutě pomohl plzeňskému favoritovi na hřišti divizních Nových Sadů pohárový zápas (2:0) rozseknout. Tomáš Ladra, ofenzivní univerzál Viktorie, poslal parádní oblouček z rohu na hlavu žolíka Rafia Durosinmiho a houževnatý soupeř z olomouckého sídliště odpadl. „Klobouk dolů před nimi,“ chválil osmadvacetiletý fotbalista outsidera z Hané.
Nebylo to – s lehkou nadsázkou – nakonec těžší než v Římě?
(smích) „Co se týče soubojů a specifického hřiště, určitě ano. Ale jinak Řím je asi Řím, byť Nové Sady nám to neudělaly vůbec jednoduché.“
Čím?
„Specifickou hrou, bylo to hodně o nákopech a soubojích. Novým Sadům to vyhovovalo. Říkali jsme si v kabině, že když už jsme nevyužili první šance, musíme být trpěliví. Naštěstí se nám z rohu pak povedlo dát první gól a pak v závěru druhý.“
A hřiště bylo specifické čím?
„Je malé. Nebyl na nic čas, domácí jezdili po prdeli a neudělali nám to vůbec jednoduché. Soubojů bylo opravdu hodně. Připravovali jsme se na to, viděli jsme i jejich zápas s Olomoucí, na kterou oni vystupovali. Klobouk dolů před nimi. Věděli jsme, že každá standardka z poloviny hřiště bude lítat k nám do vápna. Jsem rád, že jsme to zvládli a postupujeme dál.“
Kvalita trávníku však byla v pohodě, že?
„Kluci, kteří tady byli už ráno, nám posílali fotky do skupiny. A musím říct, že jsme koukali, protože tráva byla fakt dobrá. Trávníkáři tady odvádějí asi dobrou práci.“
Všiml jsem si, že v druhé půli už jste párkrát kroutil hlavou, že snad branku nevstřelíte. Neobával jste se, že tohle může být ten zápas blbec?
„Už jsem pár zápasů odehrál. Vím, že když nedáte proti houževnatému soupeři, který nemá co ztratit a je to pro něj zápas sezony, rychle gól, tak lehké obavy máte. Ale fakt jsme si opakovali apel na trpělivost, doufali jsme, že šance přijde.“
Přišla i pro vás v podobě přímého kopu před šestnáctkou, takovému exekutorovi se věřilo...
„Hrozně si to vyčítám, kopnul jsem to šíleně. Ještě mi uklouzla noha, takže to budu asi muset na tréninku ještě trochu pocvičit a doufat, že v lize to padne.“
Jaké jste měl úkoly pod hrotem Kabongem?
„Na desítce natahovat hřiště a stahovat jejich obranu dolů. Tím, že to hřiště je fakt malé, chtěli jsme to kopat za ně. V prvním poločase z toho nějaké šance byly.“
Pod novým trenérem jste stoprocentní, všechny čtyři zápasy jste vyhráli. První dojmy jsou fajn?
„Super, moc lepší to být nemůže, že jo... (úsměv) Ale říkáme si, že půjdeme zápas od zápasu. To se zatím daří, doufám, že to bude pokračovat co nejdéle.“
Je to pod koučem Martinem Hyským velká změna oproti Miroslavu Koubkovi?
„Do toho bych se moc nechtěl pouštět, každý trenér má něco. Takhle bych to asi uzavřel.“ (úsměv)