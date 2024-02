3x Chytil za 7 minut a 52 sekund: Jsme silní! Druhý hattrick? Ještě Uničov...

Byl to opravdu fofr. Jeden, druhý a hned na to třetí. Mojmír Chytil složil hattrickem za 7 minut a 52 sekund rozklížené Pardubice, čímž zopakoval ligový výkon Horsta Siegla z roku 1994. „Moc si toho vážím,“ zářil 24letý útočník. Mimořádným gólovým počinem dotlačil Slavii k domácí výhře 3:0 nad týmem, v němž odbrzdil fotbalovou kariéru.

Naskočil jste do hry po pauze. Asi jste nešel do hry s tím, že rozhodnete hattrickem, že?

„Šel jsem hlavně pomoct týmu výkonem i gólově, chtěl jsem zlomit zápas na naši stranu. Moc si vážím toho, že se to povedlo. Jsem za to opravdu rád. Ale góly byly samozřejmě nachystané až do kuchyně. Musel jsem je prostě dát.“

Vstřelil jste druhý hattrick v kariéře, sedí to?

„Ne, třetí. Ještě jsem dal tři góly Uničovu.“

Dobře. Jeden z nich byl v reprezentačním dresu proti Faerským ostrovům za deset minut, tentokrát za osm proti Pardubicím. Kterého si vážíte víc?

„Za všechny tři jsem rád, protože pokaždé nám v tom zápase pomohly. To je asi nejdůležitější. Nechci stavět jeden před druhý. Já si vážím každého gólu, který dám.“

Byly to proti Pardubicím opravdu snadné situace?

„První jsem dal po skvělém centru, kde jsem byl sám. Při třetím stačilo jen nastavit nohu. Ale nejsložitější byla druhá branka. Provi (Provod) střílel a já jsem tušil, že by to mohlo ke mně propadnout.“

Na východě Čech jste hrál, máte pořád proti bývalému klubu větší motivaci?

„Už jsem pár zápasů proti Pardubicím odehrál, ale na takové zápasy se těším. Pardubicím fandím, je to asi můj třetí nejoblíbenější tým v lize. Vzpomínám na ně rád, to angažmá mi nakoplo kariéru.“

Nakonec jste soupeře zlomili v 70. minutě. Proč až tak pozdě?

„Hráli jsme slušný zápas, diktovali jsme tempo hry už od začátku, jen jsme se nemohli prosadit. I když náznaky šancí v první půli byly. Pardubice jsme drželi pod tlakem a prvním gólem to zlomili. Najednou jsme byli ve větší pohodě a dominovali.“

Na všech gólech se podílel Lukáš Provod, dobře zahrál Lukáš Masopust. Oba naskočili s vámi ze střídačky. Potvrzuje tento zápas sílu kádru?

„Nikdo z týmu neodešel, všichni jsme na sebe navyklí a kdokoli přijde na hřiště, ví, co má hrát. Tým je obrovsky silný a kdokoli přijde na hřiště, může zápas zlomit.“

Tentokrát se to povedlo vám. Pomýšlíte na reprezentační pozvánku?

„Pro mě je nejdůležitější, aby předváděl dobré výkony ve Slavii. Když budu týmu pomáhat herně i góly, třeba to může přijít. Budu za to každopádně vděčný.“