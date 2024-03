Gól Slavii? Neslavil bych. A mistr skluzů – to beru, říká Chaloupek

Ve dvaceti letech vede v roli kapitána klub, který na jaře ještě neprohrál, a který se razantně cpe do elitní skupiny o titul. I když Štěpán Chaloupek ví, že v létě zamíří z Teplic do Edenu, dává žlutomodrým barvám maximum. „Gól Slavii bych ale neslavil. Z respektu. Jsem hráč Teplic, ale vím, že cesta do Slavie po sezoně povede,“ říká urostlý stoper v novém díle podcastu Liga naruby, jehož byl speciálním hostem. Právě se Slavií změří Teplice síly v neděli – a pro Chaloupka to bude pikantní duel: „Jsem zvědavý, jak to zvládnu a jak mě vezmou fanoušci. Možná to bude emočně náročné.“