Sparta nenašla otvírák, Trpišovský poznal strach. Preciado? Koledoval si

Výhra Sparty v poháru, remíza v lize. Co ukázal tradičně třaskavý derby týden? „Slavia začala mít ze Sparty herně strach. Potvrdily to momenty po snížení Olatunjiho v Edenu a taktika, s kterou pak přijel Trpišovský na Letnou,“ míní redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle podcastu Liga naruby. „Slavia si přijela pro bod a já tuhle taktiku respektuju, Trpišovský tím možná zachránil celou sezonu,“ doplňuje svého kolegu Bartoloměj Černík. Proč ale Priskeho tým nenašel proti pevnému bloku červenobílých pověstný „otvírák“? „Protože to víko bylo prostě tvrdší,“ krčí rameny Fejgl: „Slavia hrála v podstatě 6 – 3 – 1, to u ní opravdu nepamatuju.“

Proč byla Preciadova červená jen otázkou času a proč zazářil Bořil? Co říkali Fejgl a Černík na „tah Staňkem“? „Na Bořilovi se v derby vyfauloval už druhý sparťan, navíc jeho komunikace s Dioufem a dalšími parťáky v obraně byla fantastická,“ chválí slávistického kapitána Fejgl. „Nechci znít nějak ezotericky, ale ze Staňka fakt jako by šla nějaká aura sebevědomí,“ říká pro změnu Černík: „Žije z tlaku, na Letné se na něj a na Bořila pískalo nejvíc a on si to vychutnával.“

Speciálním hostem nové Ligy naruby byl teplický stoper Štěpán Chaloupek, který do Slavie zamíří v létě. Slavil by svůj gól do sítě budoucích spoluhráčů? A jak hodnotí práci Trpišovského stoperů v derby? „Zvládli to výborně, pozorně jsem se díval. Ale o něco víc se mi líbilo to pohárové derby,“ přiznává.

Konzervativnější Trpišovský a válka o Letnou

Osobka na Haraslína a Birmančeviče? Fungovalo to

Preciado šel červené naproti delší čas

Úprk slávistů při ceremoniálu: neúcta?

Baník to zvládl, co spalovač Tanko?

Slončík na radaru Slavie: má na to?

Skvělý Dostál, co nesnáší konkurenci

A teď na Liverpool a AC Milán!

Proč to Teplicím na jaře tak šlape?

Podívejte se na VIDEO.