Kozel: Vaříme z vody, do středu pole nemáme hráče. Kdy se vrátí Frýdek?

Jak cenné tři body jste získali po špatném startu do jara?

„Je to bezpochyby vybojované vítězství, ale taková bývají někdy důležitější. Jsem rád, že jsme to dneska odehráli s nulou vzadu, ale já si myslím, že to nebyly zase tak špatné výsledky. Prohráli jsme v Teplicích, což jsme nechtěli, ale pak přišlo 120 minut ve Zlíně. Doma si věříme. Na podzim jsme zápasy ztráceli po přestávce. Na jaře naopak je druhá půle lepší, což svědčí o nějakém charakteru mužstva. Kluci se nenechají jen tak něčím rozhodit. Soupeř je sice poslední, ale svou kvalitu má.“

Filip Prebsl byl během zápasu zase vytažen do středu pole a odehrál povedené utkání. Našli jste nový defenzivní štít?

„Vaříme z vody. Do středu hráče nemáme, takže ho tam posouváme, jelikož máme stopera navíc. Jak říkáte, odehrál velmi dobrý zápas. Řekl bych, že dnes s Honzou Mikulou byli naši nejlepší hráči.“

A co ofenzivní trio Kulenovič, Tupta, Kok? Chybí jim na jaře efektivita.

„Tak útočit je prostě na tomhle typu hřiště těžší. Není snadné kombinovat. Tupta se tam v prvním poločase do nějakých situací dostával, ale nevyřešil je dobře, protože míč pod kontrolou nemá tolik jako na normálním hřišti. Efektivita je slabší, oni vědí, že nedávají góly, což není příjemné. Pracují a ono se jim to může vrátit.“

Tupta ale dost míčů zbytečně předržoval. Upozorňoval jste ho na to o půli?

„Přesně tohle jsem mu říkal, že v té předfinální a finální fázi musí hledat jednodušší řešení. On musí svou hru uzpůsobit terénu. Kontrola míče stojí daleko víc času a pravidelně třeba o jeden, dva doteky více než normálně. Z tohoto pohledu pro něj pochopení mám, ale je pravdou, že některé situace prováhal.“

Jak to vypadá s brankářem Bačkovským po zranění?

„Hugo by měl už příští týden pomalu začít trénovat s míčem.“

A co ostatní marodi? Letenay, Frýdek, Tetour a spol.? Marodku máte stále značně zaplněnou.

„Všichni hráči jsou v nějakém procesu návratu a pracujeme na tom, abychom po reprepauze měli ten výběr zase širší. Byl bych moc rád, kdyby Plechatý, Tetour, Letenay i Bačkovský byli připraveni.“

Nezmínil jste Frýdka…

„U Frýďase je to složitější. U něj budeme vědět definitivně asi v úterý, protože by měl jít ještě na malý operativní zákrok, který přesně určí, jak to v tom koleni vypadá. Uvidíme. Může se stát, že se na jaře už neobjeví.“

To by byla velká rána, že?

„Je to rána od začátku jara, když nemáme Frýdka a Červa, kteří byli výrazní, ale tak to je. Doufám, že se uzdraví alespoň Tetour. Sice půl roku nehrál, ale víme, že fotbalové kvality u něj jsou.“