SESTŘIH: Č. Budějovice - Zlín 2:2. Zrušená penalta, bod pro hosty z nastavení

„Ševci“ v nejvyšší soutěži s Dynamem poosmé za sebou neprohráli a zůstali na 14. místě, které jako první znamená účast v baráži. Jihočeši zůstali za dnešním soupeřem o bod pozadu a na poslední Karvinou mají dvoubodový náskok.

Oba týmy začaly bez ostychu. Ve druhé minutě dostal dlouhý míč za obranu českobudějovický Šigut, z pravé strany přihrál Suchanovi, jenž střelou překonal Dostála.

Zdálo se, že se domácí na souboj lépe připravili a měli větší chuť do hry. Jenže tato iluze trvala do sedmé minuty. Zlín totiž zahrával třikrát po sobě rohový kop a při tom posledním nejprve trefil Cedidla tyč. Domácí však nedokázali odkopnout míč a Černín prostřelil bránící hráče, kteří stáli před ním. V ligové sezoně dal druhý gól.

Od té chvíle byli hosté do konce poločasu nebezpečnějším týmem. V deváté minutě mohl Zlín vývoj skóre otočit, když po přihrávce Slončíka vypálil Cedidla, ale jeho pokus vyrazil českobudějovický brankář Šípoš. Českým Budějovicím v závěru první části svitla naděje, když hlavní sudí Pechanec nejprve nařídil pokutový kop po údajné ruce Čelůstky. Po přezkoumání videozáznamu však svůj verdikt odvolal.

Druhý poločas byl dlouho spíše opatrný. O něco aktivnější byli domácí. V 75. minutě zastavil faulem Cedidla Alliho. K trestnému kopu se postavil Suchan a vypadalo to, že bude do pokutového území centrovat. Českobudějovický záložník však z úhlu zvolil přímou střelu, která překvapila Dostála a domácí se opět dostali do vedení. Suchan zaznamenal poprvé v ligové kariéře dvě trefy v jednom utkání a se třemi zásahy v tomto ročníku nejvyšší soutěže je spolu s Allim a Ondráškem nejlepším střelcem týmu.

Zase se však mohla opakovat pasáž z úvodu zápasu, kdy Zlín dokázal na vedení rychle zareagovat. Ale střela Nombila skončila těsně vedle. Hosté však nakonec bod přesto vybojovali. V 90. minutě propadl míč v pokutovém území k Janetzkému, který vyrovnal. V ligovém ročníku se zapsal mezi střelce počtvrté a spolu s Vukadinovičem je nejlepším střelcem mužstva.

České Budějovice mají spolu se Zlínem s 52 inkasovanými brankami nejhorší defenzivu soutěže. Dynamo ve třetím domácím utkání jarní části poprvé nezvítězily, v sezoně nejvyšší soutěže tam ale získaly 16 z celkových 18 bodů. Zlín bodoval venku v lize po sérii čtyř proher, v ligovém ročníku tam ale nasbíral jen šest z celkových 19 bodů. „Ševci“ nevyhráli tři kola po sobě, Jihočeši tři z posledních čtyř.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Suchan, 75. Suchan Hosté: 7. Černín, 90. Janetzký Sestavy Domácí: Šípoš – Sladký, Králik, Poulolo, Trummer – Čermák, Suchan, P. Hellebrand (85. Nikl) – Alli, Ondrášek (C), Šigut (68. Lazić). Hosté: S. Dostál – Cedidla, Didiba (26. Holík, 84. Pidro), Černín, Čelůstka – Janetzký, Nombil – Vukadinović (67. Fantiš), Slončík (67. Reiter), Bartošák (C) (84. Simerský) – Ikugar. Náhradníci Domácí: Janáček, Lazić, Madleňák, Nikl, Skalák, Sliacky, Tranziska, Zíka Hosté: Bachůrek, Bužek, Fantiš, Holík, Kolář, Pidro, Reiter, Schánělec, Simerský Karty Domácí: Ondrášek Hosté: Černín, Janetzký, Nombil, Cedidla, Reiter Rozhodčí Pechanec – Ratajová, Leška Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 2412 diváků

