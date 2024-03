Chorý: Nechci Spartu shazovat. Chtěli jsme zatlačit na Krejčího, povedlo se

Jaká je výhra 4:0 nad Spartou?

„Kde bych začal… Bylo to těžké utkání, oba týmy byly organizované, o tom napovědělo prvních dvacet, třicet minut. Ani na jedné straně nebyly velké šance. Sparta měla nebezpečné dlouhé auty, pak nějaké standardky, rohy. Před poločasem přišel asi zlomový moment. Dobíhal jsem střelu Červuse (Lukáše Červa) a dal na jedna nula. To Spartu podráždilo. O půli jsme si řekli, že na ně zatlačíme - zkusíme vyvinout tlak na Panáka a Krejčího, protože měli žlutou. To se povedlo. Pak se zápas vyvíjel podle našeho scénáře.“

Jde o jeden z nejlepších zápasů v Plzni?

„Samozřejmě je to hezké, ale ne tak, že bych si to někde zarámoval. Pochopitelně je krásné porazit Spartu čtyři nula, ale jsou i další velké zápasy, na které budu vzpomínat. Tenhle se Spartou k nim bude patřit, ale musíme zůstat na zemi. Čekají nás další důležité zápasy.“

Překvapilo vás, kolik vám ve druhém poločase nechala Sparta vepředu prostoru?

„V první řadě bych nechtěl Spartu shazovat. Neměli to jednoduché, hráli o deseti. To pak samozřejmě je znát, když hodně létají centry do vápna a jako bránící tým v tom máte zmatek. Prostoru bylo hodně, jak chtějí hrát pořád fotbal, nabízet se, tak se potom trošku schovávali a nezapojovali tolik do hry. My jsme na nich byli nalezlí, získávali míče a dostávali se do šancí, z toho pramenily góly. To zápas rozhodlo. Sparta má kvalitu, ale dneska ji nemohla potvrdit. Byli jsme dobře nachystaní a využili jsme skoro všeho, co nám dovolila.“

Plzeň - Sparta: Mizerný odkop Panáka, Vindahl neudržel střelu Červa a dorazil Chorý, 1:0 Video se připravuje ...

Vážíte si toho, že jste v sezoně porazili oba pražské týmy?

„Je to pro každého z nás velmi cenné vítězství. Nejen pro nás hráče, ale pro celý realizák a pro celé město. Jak jsme viděli, přišel plný stadion a všichni si to užili. Všichni na stadion šli s očekáváním, jak to asi dopadne. Sparta byla našlapaná, hrála s Liverpoolem, my jsme zatloukli hřebíček do rakve. To se u Sparty nebude stávat často, aby dostala devět gólů za dva zápasy. Jde o odměnu za práci, táhneme v klubu za jeden provaz. Ale tenhle zápas je pryč, je potřeba zregenerovat a soustředit se na to, co nás čeká. Všichni chceme jít v Konferenční lize, kde nás ve čtvrtek čeká odveta se Servette, dál.“

Zápas vás musel hodně bolet, ustál jste spousty soubojů. Jak jste viděl dva žluté zákroky od Ladislava Krejčího?

„Je to můj styl hry, nic nevypustím. Všichni víte, že někdy je to až hranice, kdy do toho chodím. Kdo mě zná, ví, jaký jsem na hřišti, a jaký jsem normálně. Ale když se ptáte na zákroky Krejčího – první byla jasná žlutá, druhá stoprocentní faul, který rozhodčí ocenil druhou žlutou. Zkrátka šlo o dva jednoznačné fauly.“

Jak zvládáte náročný program?

„Není to jednoduché, snažím se co nejvíc zregenerovat. Manželka mi každý večer připravuje kvalitní plzeňský nápoj a funguje to (úsměv). Věřím, že takhle budu pomáhat týmu co nejvíc a bude nám to šlapat jako teď.“