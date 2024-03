RENTGEN: Sadílek s Lacim jako původ problémů Sparty. Koubkovy tahy vyšly

V zápase ve Štruncových sadech toho bylo z pohledu Sparty spoustu špatně. Velká rotace, vymazaná křídla, chybující Filip Panák, červený Ladislav Krejčí. Prapůvod všech problémů ale začal ve středu zálohy. Lukáš Sadílek v této sezoně už poněkolikáté podal nepřesvědčivý výkon a ukázal, že ve velkých zápasech by na něj Pražané neměli spoléhat. Ani Qazim Laci nezažil nejlepší zápas, zhuštěná záloha Plzně byla k vysoké výhře klíčem.

Když jedna záloha zahraje nadstandardně a jedna podprůměrně, kouká z toho průšvih. Miroslav Koubek tentokrát vsadil na tříčlennou zálohu v obsazení Lukáš Kavlach, Lukáš Červ a Matěj Valenta. V podání zkušeného kouče šlo o majstrštyk.

Ačkoliv je dvoučlenná záloha Sparty schopná pokrýt obrovský prostor, tentokrát nefungovala. Do jisté míry za to může i forma Lukáše Sadílka, roli ale hraje i rotace napříč celým týmem. Sparta totiž často řeší nedostatečný počet hráčů ve středu zapojením hráče z jiné lajny. Normálně seskakuje do mezihry níže Jan Kuchta, aktivně si sbíhá i Veljko Birmančevič. Oba chyběli. Filip Panák zase z obranné trojky nevystupoval tak aktivně, jak má ve zvyku.

V tomhle zápase měla Plzeň převahu jednoho hráče, Valenta se zatahoval dozadu a udělal strašně moc práce ve středu hřiště. Šulc byl volnější, výborný zápas odehrál Kalvach,“ zmínil Zdeněk Ščasný.

I z tohoto důvodu se Laci se Sadílkem často měnili v diváky. K odraženým balonům měli zákonitě o krok dále, díky čemuž mohla Plzeň proti ligovému lídrovi s chutí útočit. „Kaan Kairinen by přinesl Spartě větší bezpečí v defenzivních soubojích, mezi zálohou a obranou byla díra. Chyběl tam hráč jeho typu, on tento prostor optimálně čistí," uvedl ve studiu iSport Pavel Hoftych.

Co provázelo Spartu celý poločas, vyvrcholilo v tu nejhorší možnou chvíli. Pár desítek vteřin před koncem poločasu, kde třeba Brian Priske mohl aplikovat potřebné změny. Ano, kvůli podklouznutí chyboval Panák a přesvědčivě nezasáhl ani Peter Vindahl. Ale celá akce začala u chování Laciho se Sadílkem, kteří ve dvou agresivně nadháněli balon u kopaček Pavla Šulce, jen aby následně nechali obří prostor pro střílejícího Červa.

Pak už se zápas změnil, přišla rána v podobě druhého gólu a následně červené karty. Až poté sáhl Priske k personálním změnám. „Už v poločase jsem měl v hlavě, jestli nebudu střídat,“ přiznal. Měl tak učinit. Kombinací špatně zvolené sestavy, slabých individuálních výkonů a síly soupeře byla Sparta naprosto vymazána.