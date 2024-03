Rozbitá Plzeň počítá ztráty: Valenta slavil o berlích, fit není ani Jemelka

Od startu jara valí jednoho soupeře za druhým, v lize pětkrát po sobě vyhrála. Forma Viktorie Plzeň gradovala čtvrtečním postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy. Penaltové drama se Servette stálo spousty sil i šrámů. Na nedělní výjezd do Jablonce pojede Koubkův soubor značně pomlácený, dají se čekat změny v sestavě. „Čeká nás velice náročné utkání,“ uvědomoval si plzeňský kouč.

Ještě před odvetou se Servette odpadl na tréninku Matěj Valenta, který původně figuroval v základní sestavě. „Bohužel je to vážné zranění, z ničeho nic se mu podlomilo koleno,“ pravil smutně plzeňský trenér Miroslav Koubek. Valenta odehrál skvěle nedělní partii se Spartou, postup mezi osmičku nejlepší v Konferenční lize už slavil se svými parťáky v civilu o berlích.

Není jediný, kdo bojuje se zdravotními problémy. Dlouhodobě jsou mimo Rafiu Durosinmi a Erik Jirka, po náročné čtvrteční bitvě jsou pomlácení i další hráči. „Jemelka má naražená žebra, toho to bude hodně bolet,“ predikoval Koubek ve čtvrtek v noci.

Po oslavách historického postupu musí celý tým rychle přepnout na ligovou scénu. Hrát venku po čtvrtečním dlouhém pohárovém zápase je nejhorší možná kombinace. Plzeň jede po pěti ligových výhrách do Jablonce. Na sever Čech mířila nedávno na čtvrtfinále domácího poháru, ale zápas se přeložil kvůli mlze. Teď nic takového snad nehrozí, Viktorii čeká nebezpečný a nažhavený soupeř.

„Bude to těžké utkání. Jablonec se na jaře zvedl, už ke konci podzimu předváděl velmi dobré výkony a navazuje na to. Dává hodně gólů, Slavii tři a pokračoval v tom v dalších čtyřech kolech. Na Slovácku udržel nulu a vyhrál jedna nula. Musíme být obezřetní, plně koncentrovaní a chceme vyhrát,“ popsal soupeře na klubových stránkách plzeňský asistent Jan Trousil.

Oproti pohárové sestavě se západočeská jedenáctka na několika postech změní. Kvůli kartám chybí Cadu, mimo zraněné hráče jsou i další, co mají za sebou extrémní zápřah posledních týdnů. Hranáč, Šulc nebo Chorý si neodpočinou ani o nadcházející reprezentační pauze, všichni obdrželi nominaci od Ivana Haška.

„Musíme se nad tím, jak to uděláme s kádrem, na Jablonec velmi zamyslet. Máme zase šrámy, ale uvolnili se nám ti, co nejsou na soupisce pro Konferenční ligu,“ připomněl Koubek Cheicka Souarého, který by měl v neděli naskočit v základu. „Do kopce u jabloneckého stadionu se nám nepoleze lehce,“ uznal plzeňský kouč.