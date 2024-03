Saňák: Jsem stále dočasný kouč. Podivné penalty? Bylo to na ně 1:1

Na lavičce Sigmy Olomouc to bylo třetí utkání pro Jiřího Saňáka v pozici hlavního kouče. Tentokrát neuspěl a poprvé z oněch tří střetnutí nevydoloval ani bod. Zhořknul mu tak návrat do Mladé Boleslavi, kde v minulosti působil i jako šéftrenér mládeže. Sigma ve 25. kole FORTUNA:LIGY prohrála v Boleslavi 1:2.

Saňák převzal hanácký klub poté, co byl koncem února odvolán Václav Jílek, kterému Saňák do té doby dělal asistenta. Nový hlavní trenér dostal zápasy s Bohemians, v Ostravě a Mladé Boleslavi na zkoušku jako dočasný trenér a vydoloval z nich 4 body. Jestli na lavičce Sigmy zůstane, to je otázkou.

Jaký to byl návrat po letech do Mladé Boleslavi?

„Nevím, jak bych začal. Velmi rád vidím známé tváře, když jsem zase zpátky. Co se týče zápasu, tak ale máme jednoznačně na víc. V první půli jsme měli šanci a nedali jsme ji, zatímco Boleslav skórovala a rozdala noty zápasu. Byli jsme hodně daleko od soupeře, chyběla mi kompaktnost. Po změně stran přišla ta druhá žlutá karta a hrát nějakých 35 minut o deseti, to je další důležitý aspekt, který určí ráz zbytku utkání. Tam jsem ale viděl obětavost a ochotu bojovat. Už jsem si i říkal, že bychom tady mohli bodovat za stavu 1:1, ale rozhodla asi trpělivost, že si pro to vítězství Boleslav došla. Jsme nespokojení, to je jasné, ale byla to přetahovaná dvou vyrovnaných týmů.“

Už jste si stihli něco říct s Janem Vodhánělem, který dostal zbytečnou druhou žlutou kartu po zákroku na útočné polovině?

„Především si myslím, že to byla moje chyba. Měl jsem ho už předtím vystřídat. Je odtud a byl přemotivovaný. Trénoval jsem ho tady v mládeži a vnitřně jsem doufal, že by se mohl stát jazýčkem na miskách vah. Asi jsem vnitřně cítil, že je přemotivovaný, proto říkám, že to beru na sebe.“

Jistě se bude mluvit o těch dvou podivných penaltách. Jak jste je viděl?

„Na videu jsem je ještě neviděl. V minulém zápase jsme prožili to samé. Primárně to bylo asi dlouhé čekání třeba na verdikt u té druhé situace, ale o to nejde. Věřme aparátu, který má posuzování těch událostí na starosti. Jak minulý týden, tak teď to bylo 1:1 na ty podivné penalty, když to tak řeknu. Pro všechny by bylo jednodušší, kdyby se jednalo o jasné penalty. Rozhodčí mají svou úlohu a já je respektuju.“

Dostaly se k vám během druhé půle informace, co se stalo v pokutovém území Mladé Boleslavi Singhatehovi? Doteď to není pořádně jasné, jak ho vlastně rukou Sakala měl trefit.

„Nedostaly a upřímně řečeno jsem to ani neřešil. Měl jsem dost práce s našimi věcmi. Stejně bych s tím už nic neudělal. Nechtěl bych, abychom si to na střídačce pak nějak dávali do hlav.“

Jste ve funkci dočasného trenéra Sigmy, který dostal tři zápasy před touto reprezentační přestávkou a pak se uvidí. Tak zůstanete v pozici hlavního kouče?

„Jsem stále dočasný trenér a vice k tomu nemůžu říct, protože nic víc v tuto chvíli nevím.“