Priske o přetížené Spartě i úlevě: Kluci byli úžasní. Těší se na rodinu

Po minulých zápasech je výhra nad Hradcem důležitá?

„Samozřejmě, bylo to důležité, bez debat. Poslední týden byl těžký pro každého v týmu i v klubu. Věděli jsme, že všechno, na čem záleží, jsou tři body. Měli jsme vyhrát větším rozdílem, ale tři body jsou nejdůležitější.“

Druhý vstřelený gól byl zlomový?

„Těžko se mi na to odpovídá. Byl to dobrý moment, ale jestli byl klíčový. To nevím. Už v prvním poločase jsme byli lepší ve všech ohledech a měli jsme dát druhou, třetí branku. Měli jsme víc šancí, ale nepodařilo se nám je proměnit.“

Hradec dal v závěru gól a měl další šance. Mohla se Sparta bát o výsledek?

„Možná ano. Ale je těžké na to momentálně odpovědět. Tři body byly nejdůležitější, máme je. Jsme profesionálové a máme pochopitelně vysoké požadavky, situaci jsme viděli, ale dneska to nebudeme ani příliš analyzovat. Oceňuji, že hráči nechali na hřišti všechno, protože v tom programu byli přetížení. O pauze dobijeme energii a vrátíme se v plné síle.“

Přichází reprezentační přestávka včas?

„Ano, to je evidentní. Těšíme se na to. Ale chci říct, že kluci byli v tomto období po zimní pauze úžasní. I když výsledky v minulém týdnu nebyly takové, jaké jsme chtěli my, fanoušci, ani lidi z klubu. Postoupili jsme přes Galatasaray, dostali se do semifinále poháru se Slavií, posbírali jsme hodně bodů a vedeme tabulku. Z českých týmů jsme odehráli nejvíc zápasů a nebyla to snadná utkání. Slovácko, Plzeň, dvě derby a zápasy v evropských pohárech… Hráče chci vyzdvihnout, jak tohle složité období zvládli.“

Jak budete pauzu trávit vy osobně?

„Byl to náročný program pro všechny. Samozřejmě pojedu domů a těším se, že znovu uvidím rodinu. Dám si malou pauzu od fotbalu, mozek si odpočine. Bude to dobré i pro fanoušky, kteří byli úžasní, drželi s námi a vydali na podporu týmu hodně energie, když s námi cestovali na různá místa. Pauza nám přijde vhod. Až skončí, budeme znovu hladoví.“

Co říkáte na výkon Jana Kuchty? Byl hodný reprezentaci?

„Bylo to opravdu dobré, jsem za něj rád. Jsem spokojený s tím, jak se dnes prezentoval, zápas mu vyšel. Věřím, že se vrátí a bude lepší. A reprezentace? Já se nikdy nepletu do práce trenéra národního týmu.“