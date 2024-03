Bačkovský je zpět: Jsem v plném tréninku a ready. Nastoupí proti Plzni?

Během reprezentační pauzy naskočili za béčko kromě Bačkovského také Mohamed Doumbia, Nicolas Penner, Ondřej Lehoczki a Michal Fukala. Proti favoritovi soutěže si čtyřiadvacetiletý gólman připsal několik těžkých zákroků. Už je definitivně fit a příští týden by klidně mohl naskočit ve šlágru proti Viktorii Plzeň. „Jsem v plném tréninku a ready,“ vzkazuje.

„Týden po zranění jsem měl úplné volno, potom jsem strávil týden v posilovně, choval jsem se podle protokolu, který nařizuje, co se má dělat, když jste po otřesu mozku. Na tom jsem pracoval s naším fyziotrenérem Ondrou Čechem. Po dvou týdnech jsem začal chodit na hřiště. Šlo o můj pocit, jak to půjde. A prakticky při druhém tréninku jsem byl už bez omezení a hrál naplno. Teď už deset dní trénuji s týmem,“ vyprávěl Bačkovský po svém návratu do ostrého zápasu.

Liberecké béčko prohrálo. Dvakrát jej překonal reprezentační futsalista a bývalý střelec Teplic David Černý. „Necítil jsem se v takové formě jako předtím, ale na rozehrání to bylo fajn,“ odfrkl si gólman, jenž do Liberce v létě definitivně přestoupil ze Sparty.

„Do zápasu nastoupilo několik dalších kluků z áčka. Ústí má zkušené hráče, kteří něco přece jen odehráli v první lize. Takže se dalo předpokládat, že určitou kvalitu to bude mít. Škoda špatného terénu, očekával jsem lepší hřiště. Bylo to drniště. Svůj účel to ale asi splnilo,“ vyprávěl kolega Oliviera Vliegena.

Pod Ještědem už Bačkovský hostoval na jaře minulé sezony, předtím nastupoval za Bohemians. „V Liberci se mi líbí, je tu fantastické zázemí, o dost jiné, než na Bohemce. Liberec je větší klub. Jen škoda, že na nás nechodí více fanoušků,“ lituje.

Severočeši mění majitele, klub má převzít podnikatel ve školství Ondřej Kania. Je to téma v kabině? „Bavíme se o tom, ale spíš si jen přečteme to, co je v novinách. Nic interního nevíme,“ krčí Bačkovský rameny.