Sváteční střelec Beran to schytal od Veselého: Prý hraje skvěle, ale...

Označení „sváteční střelec“ by možná bylo přecenění. Svátky totiž zažíváme jednou za rok. To Michal Beran čekal na gól tři roky a deset měsíců. Proti Jablonci se záložník Bohemians trefil parádně z dálky a rozhodl o první výhře Klokanů od 11. listopadu. Vynášení do nebes se ale drobný blonďák nedočkal, kouč Jaroslav Veselý od něj chce takové momenty vídat častěji. „Jestli má ambici jít do ciziny, musí mít čísla,“ řekl trenér Bohemky po vítězství 2:0.

Střelecké statistiky Michala Berana opravdu nejsou na dlouhé počtení. Naposledy se trefil ještě v dresu Liberce, to se psal květen 2020. Šlo o jeho první gól na prvoligové úrovni a do sobotního utkání s Jabloncem byl i posledním.

Při premiérové trefě v zelenobílém dresu si ale počínal jako mazák. Přebral si balon před vápnem, pár rychlými kroky si ho dal na pravačku a krásnou táhlou ranou poslal Ďolíček do euforie. Branka byla nakonec vítězná. Triumf 2:0 pak zpečetil hlavičkou Lukáš Hůlka.

„Asi mám smůlu,“ usmál se Beran na otázku, proč neskóruje častěji. „Snažím se do toho tlačit co nejvíc, trénuji to, ale dlouho mi to tam nepadalo. Už v utkání ve Zlíně mi to tam málo spadlo. Dnes jsem tam šel do toho, že budu co nejvíce střílet. Ale také rozehrávat akce, protože teď hraji víc defenzivně.“

Je pravda, že už to není ten šikovný ofenzivní záložník či křídelník, kterého si mnozí možná pamatují ze Slavie. V Bohemians nastupuje ve dvoučlenné záloze s Hůlkou, který ho sice defenzivně zajišťuje, stejně si toho ale Beran musí dost odbránit. Proti Jablonci prodal své přednosti – driblink, změny směru, běhavost, nízké těžiště. A k tomu onen gól.

„Snad bude z videa gól tak hezký, jako jsem ho viděl ze hřiště,“ usmíval se třiadvacetiletý hráč. Jeho kouč Jaroslav Veselý se ale při dotazu na Berana nijak zvlášť neusmíval. Ví, že výkony nebyly v této sezoně ideální. Možná i proto, že si Beran v létě myslel na přestup do zahraničí, což potopila neúčast na mistrovství Evropy do 21 let.

„Upřímně, dostal ode mě při přípravě na zápas dost naloženo, docela to schytal. Všichni říkají, jak Michal hraje skvěle, ale on nemá žádná čísla. Je fajn, že se na to kouká hezky, ale my od něj potřebujeme finální nahrávky, předfinální nahrávky a střely, toho je jak šafránu. Nachomýtl se i k obdržené brance ve Zlíně,“ vypočítával trenér.

„Jestli má ambici jít do ciziny, musí mít čísla. Jsem rád, že ukázal, že to v sobě má. Patřil k nejlepším hráčům, ale musíme na něj být nároční. Kdyby vyřešil jednu situaci lépe, mohl to být další gól,“ poukázal Veselý, který se k týmu vrátil po šichtě u české reprezentace.

Právě před zápasem s Arménií kouč vtipkoval, že si od něj hráči Bohemians možná trochu odpočinou a budou se na něj více těšit. Asi to prospělo, zelenobílí zvítězili poprvé od 11. listopadu. „Říkali, že se na mě těšili, tak nevím, jestli nekecali. Pořád se omílá nějaká série, ale my jsme z těch dvanácti utkání jen dvě prohráli,“ poukázal trenér na řadu remíz.

„Klokani“ bojující o účast v prostřední skupině jedou v příštím kole do Edenu, kde se jim dlouhodobě nedaří. Kromě dlouhodobých marodů budou postrádat Josefa Jindřiška a Ladislava Mužíka, kteří podstoupili během reprezentační pauzy operaci. Proti Jablonci se navíc vykartovalo trio Beran, Shejbal a Vondra. A otazník visí i nad brankářským postem. Proti Jablonci musel střídat zraněný Roman Valeš, Michal Reichl je teprve čerstvě doléčený. Dostane šanci slávistický odchovanec Lukáš Soukup?