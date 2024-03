Neúcta k hráčům! kritizoval Priske suchý trávník. Kladrubský přiznal...

Dynamo řešilo před Spartou velký problém. „Hřiště bylo absolutně bez vody,“ kritizoval ostře trenér letenského týmu Brian Priske. Ale nebyl to podlý záměr domácího mužstva, v Českých Budějovicích se den před utkáním s českým mistrem rozbilo čerpadlo. „Bránilo to rychlejšímu fotbalu,“ přiznal Jiří Kladrubský, asistent trenéra Dynama.

Priske po hubené výhře 1:0 s posledním ligovým celkem přiznal: „Diváci v obýváku viděli špatný zápas. Hodně chyb a dlouhých balonů.“ Přesto odmítl kritizovat hráče. Jednoho z viníků našel ve stavu trávníku. „Je to neúcta všem dvaadvaceti hráčům.“

Spartu v prvním zápase po reprezentační pauze spasil brankář soupeře Martin Janáček, jenž v první půli propustil střelu Veljka Birmančeviče. Jinak hra letenského týmu viditelně drhla, byla pomalá, bez dalších výraznějších šancí…

„Všichni vědí, jakým způsobem chceme hrát, ale to prostě nebylo vidět. Hřiště bylo suché a je nemožné na tom hrát fotbal. Máme v týmu úžasné hráče, ale nemohli předvést svou kvalitu,“ stěžoval si dánský kouč. „Ale nebyl to záměr,“ sdělil Kladrubský.

Dynamu totiž v sobotu vypovědělo službu čerpadlo. Krizová situace se nepodařila vyřešit, přestože klub sehnal firmu, která by mohla škodu napravit.

„Chtěli jsme to nechat pokropit, ale bohužel se to nepodařilo. Trávník bránil rychlejšímu fotbalu. Drhlo to, skákalo to. Pro Spartu to bylo samozřejmě horší,“ přiznal Kladrubský.

Přesto se letenský tým vrátil do čela ligové tabulky a po čtyřech zápasech udržel čisté konto. „Jsem na hráče hrdý, že se na podmínky adaptovali. Nemůžu jim nic vyčíst,“ řekl Priske. „Ale je na nás všech, jak český fotbal jako výsledný produkt vypadá,“ zdůraznil.

Suchý trávník tak negativně poznamenal zápas, jenž byl vyprodaný. Na jihočeský stadion dorazilo 6 681 diváků.