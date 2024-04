Krejčí půjde podle Španělů v létě do Betisu. První vyjádření agenta

Kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí je podle španělského deníku AS domluvený na letním přestupu do Betisu Sevilla. Sedmý tým La Ligy by měl českým šampionům za čtyřiadvacetiletého reprezentanta zaplatit zhruba osm milionů eur (200 milionů korun). Hráčův agent Pavel Paska nicméně informace popírá. „My se Spartou o ničem nevíme,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz.