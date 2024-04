Slončík mával na terasu, šel si za hattrickem: Povzbuzení! Na konci trnul

Mohlo to být ještě lepší, co?

„Jo, mohl jsem dát ještě třetí gól. Šel jsem si za ním. Mrzí mě, že se to nepovedlo, ale hlavní je, že jsme to zvládli výsledkově. Je to psychické povzbuzení do dalších zápasů. Měl jsem v první řadě v hlavě, ať to v klidu dohrajeme, ještě nakonec to bylo bohužel trošku hektické.“

První trefa byla parádní, technický obstřel na zadní tyč.

„Mám rád situace jeden na jednoho. Udělal jsem rychlou kličku a zaplaťpánbůh to tam spadlo. Akorát jsem si říkal, že to dnes budu řešit jednodušeji.“

Druhá branka, to byla dorážka hlavou do prázdné branky. Takové moc nedáváte, co?

„Možná jsem za tento gól ještě víc rád. Konečně jsem byl tam, kde jsem měl být a odrazilo se to ke mně. Výbornou práci udělal Vuki (Vukadin Vukadinovič) a taky od Toma Schánělce. Na konci jsem trnul, ale už jsem si zvyknul. My to tak prostě máme. (úsměv) Ale věřil jsem klukům, že to zvládneme. Je škoda, že jsme si to zbytečně zkomplikovali. Za mě to byl jednoznačný zápas, hráči Sigmy už působili na hřišti odevzdaně. Je vidět, že jsou v nějaké krizi.“

Ve druhé půli jste měl na place spoustu prostoru. Dosud nejvíc v nejvyšší soutěži, ne?

„Máte pravdu. Sám jsem byl překvapený. Paradoxně to ode mě nebylo herně tak dobré, i když jsem měl tolik prostoru. Škoda, že jsme nevyužili víc brejkových situací.“

Na konci jste dvakrát inkasovali z ničeho. Chápete to?

„Ta penalta (za ruku Pidra), to se stane. Balon odskočil a trefil Selmirovi ruku. Jinak odehrál fantastický zápas. Ten gól Sigmu trošku nakopl a dotlačila tam ještě jeden.“

Do sestavy se vrátil po další dlouhodobější absenci David Tkáč. Jste za něj rád?

„Moc. Někdo si řekne, že hrajeme stejný post, ale já mu to přeju. Má za sebou těžké zranění. Sám si nedokážu představit, jaké to musí být. Pracuje na sobě a dokáže nám hodně pomoct.“

Na tribuně byl Jan Suchopárek, trenér reprezentace U-21. Viděl jste ho?

„Až po zápase jsme se bavili. Gratuloval mi a ptal se, jak jsem na tom zdravotně.“