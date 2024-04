Veselý o gólmanech i přípravě na Spartu: Divný, nikdo se nevykartoval

V prvním poločase jste neproměnili dvě solidní možnosti. Šlo o zásadní momenty?

„Ano. Naše naděje na zisk bodu ležela v prvním poločase. Věděli jsme, že potřebujeme vstřelit úvodní branku, čímž by se rapidně zvýšily naše akcie. Třicet minut jsme hráli velmi slušně, sice pod tlakem, ale bez velkých šancí soupeře. Naopak my jsme měli svoje možnosti. Gól by nám pomohl, jenže jsme příležitosti neproměnili a po půlhodině se dostali pod velký tlak. Do konce poločasu jsme vzdorovali s vypětím všech sil. No, a pak další point zápasu: Slavia nás po pauze celkem brzo otevřela střelou z hranice vápna. Vždycky nějakou chybu uděláte, ale my se přesně na tyto situace připravovali… Jak šla Slavia do vedení, už to bylo složité. Typologicky nám chyběli hráči do střídání, Slavia si pak zápas kontrolovala, dala gól na 2:0 a my snížili až v poslední minutě.“

Vyhráli jste los a Slavii poslali útočit v prvním poločase proti Tribuně Sever. Byl to součást taktického plánu?

„Že bychom cvičili los, jak říká klasik? Musím říct, že to si hráči rozhodli sami. Určitě by vám potvrdili, že na taktické poradě jsme o tom nebavili.“

Co rozhodlo pro nasazení gólmana Lukáše Soukupa? Chytal teprve poprvé od začátku…

„Před nedávnem jsem měl debatu se slávisty a oni mi říkali, hlavně na nás nestavte Soukupa. Trochu jsem spoléhal na „škorpilovskou karmu“. Doufal jsem, že je Lukáš může vychytat. Navíc Reichl je teprve první týden v tréninku. Lukášovi to dlužíme, minulou sezonu nám vychytal klíčový zápas s Plzní, i proto jsme skončili na čtvrtém místě. Pro Soukyho to byl pikantní zápas, je to odchovanec Slavie. O nasazení se dozvěděl dnes ráno.“

V reprezentaci jste měli osm slávistů. Pomohlo vám před zápasem, že jste je během srazu více navnímal?

„To asi ne. Přiznám se, že nás Slavia malinko překvapila sestavou. Čekali jsme Matěje Juráska, ale nic zásadního to neměnilo. Já se v zápasech věnuji svému týmu, soupeři jen asi dvacet minut na začátku zápasu, zda neuvidím nějakou taktickou změnu.“

Do konce základní části vás čeká Sparta, Karviná a Pardubice, držíte na posledním místě v prostřední skupině. Pokud v ní zůstanete, bude se v Ďolíčku sezona hodnotit jako úspěšná?

„Máme to ve svých rukou, příští zápas se Spartou o tom nerozhodne. Pokud zvládneme Karvinou a Pardubice, nemusíme se na nikoho ohlížet. Možná bude stačit i jedna výhra. Většinou stačilo na prostřední skupinu pětatřicet bodů. Hodně týmů okolo nás má před sebou vzájemná utkání, vždycky někdo ztratí, potápí se Olomouc. Nyní je ale zbytečné něco počítat. Určitě bychom nebyli spokojení, kdybychom skončili ve skupině o záchranu. Být v té prostřední by znamenalo mírnou spokojenost, slušně odehranou sezonu.“

Po dvaceti minutách musel ze hřiště odstoupit Daniel Köstl, dlouho byl ošetřován u lavičky. Je v pořádku?

„Byla to nějaká indispozice, motala se mu hlava, možná dehydratace. I v šest večer bylo velké teplo. Měl mžitky před očima, měl jsem o něj strach. Byl bych nerad, kdyby mi hráče odváželi do nemocnice.“

Na Slavii jste prohráli, příští týden se Spartou hrajete v Ďolíčku. Budete si na ni věřit víc?

„Hlavně se nám dnes nikdo nevykartoval, což je divný. Vrátí se nám do sestavy tři hráči, doma bude tlak fanoušků, nedáme kůži lacino. Když to bude dlouho 0:0, budeme mít možnost lepších personálních vstupů, než jsme měli dnes. Uvidíme.“