Priske: Berme to jako reset. Preciado? Neakceptovatelné, interně to vyřešíme

Sparťané opřeli ruce do kolen, sklopili hlavy. Důvod byl jasný. V 27. kole FORTUNA:LIGY přišla bodová ztráta s Mladou Boleslaví (1:1), poprvé od čtrnáctého ligového kola zapadli v tabulce o bod na druhé místo za Slavii. Letenští dohrávali už pojedenácté v tomto soutěžním ročníku v oslabení, Angelo Preciado se ohnal loktem po Bensonu Sakalovi. „Je to samozřejmě nepřijatelné. Zvlášť poté, co se vrátil po trestu. Udělal špatné rozhodnutí a zranil tým,“ řekl trenér Brian Priske.

Budete to řešit?

„Vyřešíme si to interně.“

Ovlivnila zápas víc červená, nebo první poločas?

„Je to na stejné úrovni. První poločas nebyl dobrý. Nehráli jsme tak, jak chceme. Ale po zápase jsem viděl statistiky, dominovali jsme v držení míče, průniků do vápna soupeře i ve střeleckých pokusech. Nejvíc mě ovšem mrzí, že jsme v první půli nedodržovali naše principy hry. Sice jsme dali branku a trochu se srovnali, měli velkou šanci vyhrát, ale ve výsledku jsme si to nezasloužili.“

Je to komplikace v boji o titul?

„Ztráta nám to pochopitelně ztížila.“

Potřebovali jste takový budíček?

„V této fázi, kterou máme za sebou, jste jako trenér trochu paranoidní. Jste pozorný a sledujete, jak se hráči chovají. Myslel jsem na to, abych hráče udržel v pozoru s ohledem na to, jak tahle část sezony probíhá. Ale jestli to byl budíček, to si nejsem jistý. Musíme to brát jako tlačítko reset pro zbytek sezony. Musíme dodržovat základní principy a zabrat. Hráči, realizační tým a klub. Vím však, že máme kvalitu v týmu na to, abychom po roce znovu získali titul.“

Ladislav Krejčí po zápase mluvil v kolečku, byl dost emotivní. Co říkal? Prozradíte?

„Co si tam řekneme, to zůstaneme mezi náma. To je důvod, proč kolečko děláme.“

Jaká byla atmosféra v kabině? Filip Panák říkal, že je na bodu mrazu.

„Ztratili jsme body, nikdo z toho není šťastný. Jsme zklamaní z výsledku i celkového výkonu. Nebylo to dostatečně dobré. Pokud nosíte logo Sparty, musíte být v mnoha aspektech lepší. A to především v základech, na kterých stavíme naši hru. Nemůžeme promrhat pětačtyřicet minut v utkání.“

O poločase jste vystřídal Markuse Solbakken a Jaroslava Zeleného. Proč?

„K nim to nebylo možná spravedlivé. Mohl jsem vystřídat i jiné hráče, ale rozhodli jsme se něco změnit.“

Jak hodnotíte Solbakkenův výkon?

„Nebyl až tak špatný, přišlo mi to v pořádku. Ale potřeboval jsem se rozhodnout, jestli stáhnout Kaana (Kairinena) nebo Markuse. Potřebovali jsme dostat do středu hřiště Ladislava Krejčího. To byl důvod. Chtěli jsme přinést víc energie a síly do pokutového území soupeře, abychom byli silnější při centrovaných balonech.“