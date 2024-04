Birmančevič překonal Haraslína: Tlačím na sebe. Hattrick? Proč ne

Jak se výhra rodila?

„Jsou to velmi důležité tři body, protože v minulých týdnech jsme sami se sebou bojovali, trápili jsme se a ztratili body s Boleslaví. Sparta musí vyhrát každý zápas, zvlášť doma. Věděli jsme, že proti Bohemians nás čeká těžký zápas. První poločas jsme nehráli dobře, ale ve druhém jsme ukázali mentalitu, byli lepší a zaslouženě vyhráli.“

V první půli jste měl tři šance, až ve druhé dal dva góly. Co se změnilo?

„Byl to můj přístup, moje mentalita. Chci vyhrát každý zápas, a když se trápím, snažím se na sebe zatlačit a vyhecovat k lepšímu výkonu, abych se dostal do dalších šancí a z nich už skóroval. Stane se, že některou příležitost neproměním, ale nakonec z toho byly dva góly.“

Bohemians - Sparta: Birmančevič po závaru dorazil míč do sítě! 1:3

Což se stalo už počtvrté v této sezoně. Přijde hattrick?

„Dneska jsem na něj nemyslel. Před každým zápasem pochopitelně přemýšlím, že do toho dám všechno, a pokud to dodržím, šance přijdou. Ale proč ne, třeba příště dám tři góly.“

Jste lídrem týmu, patříte k nejdražším hráčům v klubu. Jak to vnímáte?

„Je to o mém přístupu. To je něco, co mě provází celou kariéru, co je mou součástí. Mým heslem je mentalita. To je základ. Nikdy se nevzdávám. Tým pochopitelně ode mě očekává góly, ale chci ukázat vášeň, způsob, jakým bojuju, aby ostatní mě mohli následovat. Sám sobě říkám, že na mě leží odpovědnost.“

Trenér Brian Priske byl kvůli trestu na tribuně. Ovlivnilo vás to?

„Nemyslím si. Cíl byl stejný, jako vždycky. Přijeli jsme vyhrát zápas.“