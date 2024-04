Sparta v Ďolíčku: Priskeho radost s Rosickým, Friisova domluva i tahoun

Video se připravuje ... Sparta se dostala pod tlak. Po bodové ztrátě s Mladou Boleslaví (1:1) ji zmrazil v sobotním zápase s Bohemians první zásah Lukáše Hůlky. Přišla reakce. Okamžitá a účinná. Letenští i bez Briana Priskeho na střídačce malé pražské derby otočili k výsledku 3:1. Asistent Lars Friis zapsal vítěznou premiéru především díky gólovému přínosu Veljka Birmančeviče. Co všechno zápas s klokany ukázal?

Vítězná premiéra Asistent Lars Friis zaskočil na sparťanské střídačce za Briana Priskeho, kterého odstavila na tribunu stopka za čtyři žluté karty. Emotivní Dán v brýlích prožil vítěznou premiéru v roli hlavního kouče Letenských, i když jeho tým nastartovala k obratu až branka Martina Vitíka v nastaveném čase první půle. Už po pětadvaceti minutách si zavolal k sobě hráče a promlouval k nim. „Byl to moment, kdy jsme v zápase nepůsobili zrovna nejlíp. Bylo to na náš vkus až moc divoké. Snažili jsme se tým uklidnit a trochu resetovat,“ vysvětlil Friis. Letenští naplno dominovali až ve druhé půli, v níž rozhodli o dvaadvacáté výhře v ligové sezoně. „Byla pro mě čest být v čele Sparty,“ řekl Friis, jenž na tiskovce hovořil přes dvacet minut a rozloučil se českým pozdravem „čau“. Lars Friis nahradil pro zápas na Bohemians Briana Priskeho • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Priskeho oslava s Rosickým Friis byl na střídačce, Priske na tribuně. Trenérovo jméno chybělo na soupisce kvůli čtvrtému žlutému zářezu. „Stalo se mi to poprvé v kariéře,“ líčil už minulý víkend. Před zápasem stihl fotku s malým fanouškem Sparty, pak s blokem a propiskou v ruce usedl mezi manažera Tomáše Sivoka a sportovního ředitele Tomáše Rosického. S lavičkou nekomunikoval, podle předpisů ani nemohl. „Nemělo to na nás vliv. Měli jsme stejný cíl jako vždy, a to vyhrát,“ poznamenal Veljko Birmančevič, muž zápasu. Srbský křídelník nakonec Priskeho potěšil klíčovými dvěma góly. Dán na tribuně reagoval emotivně, góly slavil s oběma parťáky a po výhře poplácal Rosického po zádech i tváři. Úsměvy rozhodně nešetřil. Bohemians - Sparta: Priske sedí na tribuně mezi Rosickým a Sivokem Video se připravuje ...

Práce na psychice Sparta byla po bezstarostné jízdě viditelně dole. Do akce šla dvakrát do týdne, podepsaly se na ní debakly s Liverpoolem i Plzní. Energie, pohyb i vášeň. To mužstvu chybělo, navíc nepůsobilo svěže. Nyní svěřenci Briana Priskeho přešli do režimu jeden zápas o víkendu, zbytek trénink. „Jsme pyšní na to, co se nám v této sezoně podařilo, ale teď bylo potřeba konečně zase trochu víc potrénovat. Každý den zároveň pracujeme na mentální stránce, což je pro nás důležitá součást,“ zmínil Lars Friis. Otočka nad Bohemians je další vzpruhou. Bohemians - Sparta: Birmančevič po závaru dorazil míč do sítě! 1:3 Video se připravuje ...

Král Birmančevič Na začátku března stvrdil přestup do Sparty. A vypadá to, že jistá budoucnost ho nakopla. Veljko Birmančevič od té doby v osmi soutěžních zápasech zapsal bilanci 6+1. Zatímco na ostatních spoluhráčích se projevil náročný program, srbský křídelník si udržel standard. Možná ještě vylétl nahoru. Stal se ofenzivní jistotou. Po dvou trefách proti Bohemians se stal na místo Lukáše Haraslína nejlepším střelcem týmu, a to ještě v první půli zazdil nejméně dvě gólové příležitosti. Pro českého mistra je v současné době klíčovým mužem. „Myslím, že jsme stále neviděli to nejlepší, co dokáže předvést. Jsem si ale jistý, že to z něj dostaneme,“ namítl Friis. Tím pádem – je na co se těšit. Bohemians - Sparta: Birmančevič hned po pauze obstřelil Soukupa, 1:2! Video se připravuje ...

Strach vyhrát nad Spartou To bylo slávy. Po 40 minutách Ďolíček explodoval nadšením. Vedl nad Spartou, která navíc působila zranitelně. Bohemians doma porazili Spartu naposledy v době, kdy byl Petr Čech ještě mladík a spousta dnešních fanoušků vůbec nebyla na světě. Jenže pak? „Když se bojíme porazit Spartu, tak ten fotbal nemusíme hrát,“ rozčiloval se Jaroslav Veselý. Klokani totiž zalezli jako do vaku a hosté vycítili šanci. Ještě do přestávky vyrovnal Martin Vitík, téměř okamžitě po pauze odšpuntoval svůj velký výkon Veljko Birmančevič. Zranitelný obr povstal a domácí neměli jak reagovat. Sparta - Bohemians: Kairinenův skvělý centr lízl Vitík za Soukupa! 1:1 Video se připravuje ...