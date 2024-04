Horejš tlačí Hradec k šestce: Chceme hru ovládat. Předělává kapitána?

Trenére, nemíříte náhodou až na šestku?

„Ne, ne, vůbec. Říkám to upřímně, vlastně jsme se o tom bavili i s vedením, že všichni mají přání dostat se do prostřední skupiny. Hráči to slyšeli. Když jsme přišli, tak jsme řekli, že budeme řešit jen krátkodobý cíl, a to je vždycky ten zápas. Pak uvidíme, kam nás to vyhodí. Navíc máme dva těžké zápasy v Liberci a se Slavií.“

Se Slováckem tenhle záměr vyšel, že?

„Odehráli jsme nejlepší zápas od té doby, co jsme tady. Od první minuty jsme byli jednoznačně lepší tým, šli jsme si za vítězstvím. Viděli jsme, že Slovácko sice před týdnem prohrálo vysoko v Liberci, ale je tam obrovská kvalita. My jsme se dobře připravili a od první minuty plnili plán.“

V čem spočíval?

„Kluci to odmakali, navíc tam byla velká kvalita. Chtěli jsme být dominantní, vytvářet si příležitosti, být aktivní, dobří na míči, což se nám, myslím, dařilo. Hráli jsme skvěle do defenzivy. V předchozích zápasech jsme nebyli dominantní, teď přišlo hodně lidí a my jsme chtěli, aby viděli, že jsme ti, kdo chce hru ovládat.“

Slovácko vyrazilo do boje s jiným rozestavením než před týdnem. Nezaskočilo vás?

„Připravovali jsme se na to celý týden. Proto jsme měnili organizaci hry do defenzivy a ofenzivy.“

Do středu obrany jste znovu nasadil kapitána Petra Kodeše. Sice je to kvůli zraněním, ale není to jeho nová cesta?

„Když se proti Karviné zranil Filip Čihák, dohrávali jsme to s Fandou Čechem, zvládl to hodně slušně. Před Teplicemi jsme se rozhodli pro Petra Kodeše hlavně kvůli soubojům. On tam odehrál dobré utkání, a tak nebyl důvod to měnit. Musím říct, že to zvládl skvěle, asi líp než ve středu zálohy.“

Jak to se zraněnými vypadá?

„Filip má ortézu, uvidíme, v jakém bude kotník stavu, až ji sundá. Kaštánek s Leiblem už se pomalu zapojují do tréninku. Heidenriech je v rekonvalescenci po zranění kolena, ten už určitě nebude. Nechceme nic uspěchat, hlavně aby byl připravený na další sezonu.“