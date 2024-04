ONLINE + VIDEO: Plzeň - Slavia. Místo Holeše hraje Ogbu, kapitán Ševčík

Vrchol 28. kola FORTUNA:LIGY je tu, Plzeň hostí na svém stadionu Slavii. Pražané se v případě vítězství vrátí do čela tabulky a udělají důležitý krok k tomu, aby šli z prvního místa i do nadstavby. Viktoria je bezpečně třetí, ve čtvrtek ji čeká odveta čtvrtfinále Konferenční ligy na hřišti Fiorentiny. Do hry o titul už ale mužstvo Miroslava Koubka výrazně vstoupilo, když porazilo Spartu 4:0. Jak si povede dnes? Slavia nasazuje Igoha Ogbua, Tomáš Holeš chybí kvůli zranění. ONLINE přenos i VIDEA z utkání sledujte od 18.00 na iSport.cz.