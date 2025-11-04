Předplatné

Tajný přílet Arsenalu do Prahy. Žádný trénink v Edenu, dopoledne tým vyrazil z hotelu

Video placeholder
Analýza Arsenalu: Nejlepší tým Evropy? Vliv Guardioly i Brightonu, Slavia se stáhne • Zdroj: isportTV
Na hvězdy Arsenalu čekala před hotelem skupina fanoušků
Hráči Arsenalu po příletu v Praze
Trenér Arsenalu Mikel Arteta v den zápasu se Slavií
Mikel Merino rozdává podpisy po příletu do Prahy
Fotbalisté Arsenalu před hotelem v Praze
Trenér Arsenalu Mikel Arteta po příletu do Prahy
Fotbalisté Arsenalu před hotelem v Praze
52
Fotogalerie
Radek Špryňar
Liga mistrů
Dokonale vyladěný orchestr ze severního Londýna už dnes večer v Edenu rozezvučí své nástroje. V Praze má zastávku na turné Ligou mistrů Arsenal FC, nejvýkonnější sportovní kapela současnosti. Lídr Premier League, co 686 minut v kuse neinkasoval. Mužstvo obdivované fanoušky po celé planetě vyrazí proti Slavii, českému mistrovi. A fotbalové hvězdy Gunners už přistály v Česku. Jak tráví zápasový den?

Přílet světových celebrit bývá pravidelně v režimu top secret. Tak to bylo logicky i v případě Gunners. Informace unikají ven jen úzkou štěrbinou, zaručených zpráv je poskrovnu. Nicméně zdroje iSport.cz se shodovaly, že v současnosti nejlepší fotbalový tým planety přiletí v pondělí speciálem z Londýna okolo devatenácté hodiny na třetí terminál Letiště Václava Havla. A tak se i stalo.

Ihned poté se trenér Mikel Arteta s vybraným hráčem vydal na tiskovou konferenci do Edenu. Tým naopak odjel do luxusního hotelu Fairmont Golden Prague, dříve známého Intercontinentalu. Klasický předzápasový trénink si Arsenal odpustil, jednotku absolvoval v Anglii. S kulisami slávistického stadionu se seznámí poprvé až v úterý, zhruba hodinu a půl před zápasem.

Když do Prahy minulý rok přifrčel Liverpool, mužstvo si v den utkání udělalo krátkou procházku malebným centrem metropole. Jenže to se hrálo až od 21 hodin. Začátek dnešního klání je na programu už v 18.45, hvězdy z Londýna tak mají méně času a bylo otázkou, jestli před utkáním vůbec opustí hotel.

Po desáté hodině dopoledne se před ním ale ukázali a v tréninkových věcech nastoupili do autobusu. Vyhlížela je skupinka fanoušků, záložník Declan Rice se jednomu z nich podepsal na dres.

Nechyběl ani trenér Mikel Arteta, který v pondělí na tiskové konferenci prohlásil, že by se během zápasového dne rád setkal s bývalým spoluhráčem Tomášem Rosickým. A do očekávaného střetu Gunners se Slavií už zbývá jen pár hodin...

Video placeholder
Fotbalisté Arsenalu vyrazili z hotelu před zápasem na Slavii • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Chelsea32017:46
11Sporting32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

