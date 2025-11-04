Fotbalové přestupy ONLINE: Další konec trenéra ve druhé lize, Chrudim povede Kulič
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. listopadu 2025
Po prostějovském Jozefu Weberovi končí na druholigové lavičce další kouč, v úterý Chrudim odvolala hlavního trenéra Petra Papouška s trenérem brankářů Petrem Vaškem. V posledním podzimním utkání proti Prostějovu povede mužstvo Marek Kulič s asistentem Radkem Šprtou a sportovním manažerem Tomášem Linhartem. Na lavičce Hanáků bude stát sportovní ředitel Jiří Balcárek.
Zprávy ze dne 3. listopadu 2025
Podle informací iSportu skončil na lavičce druholigového Prostějova trenér Jozef Weber. Hanákům se nepovedlo poslední kolo, ve kterém doma bezgólově remizovali s Příbrami navzdory hodinové přesilovce, navíc už měsíc a půl čekají na soutěžní výhru. Z MOL Cupu vypadli na půdě třetiligového Třince již ve druhém kole. Čtyřiapadesátiletý Weber vedl Prostějov od ledna v 31 soutěžních utkáních s bodovým průměrem 1,06. Moravský celek je nyní v druholigové tabulce s 15 body na 12. místě, v posledním podzimním kole se představí v Chrudimi. Ještě v září si přitom zkušený kouč angažmá nedaleko od svého bydliště ve Vyškově pochvaloval v rozhovoru pro iSport.
A kdo za něj? SK již dřív jednal s Janem Kameníkem či Josefem Muchou, kteří jsou již nyní volní, takže management by je mohl oslovit znovu
Po sobotní prohře 0:3 s Libercem podle informací deníku Sport a webu iSport končí trenér Jan Kameník i celý realizační tým Slovácka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. listopadu 2025
Ladislav Krejčí je ve Wolverhamptonu bez trenéra. Vedení klubu vyhodilo kouče Vítora Pereiru, ačkoliv s ním ještě v polovině září prodloužilo smlouvu o tři roky. Teď ale „Vlci“ reagují na mizerný start sezony, po deseti kolech jsou se dvěma body na posledním místě Premier League. Mužstvo nyní převezmou James Collins a Richard Walker, současní trenéři mládežnických týmů, klub ale pracuje na oznámení nového stálého šéfa lavičky.
Pro Pereiru, jenž v letním přestupním období přišel o řadu klíčových hráčů, předčasně skončilo už šesté angažmá v řadě od roku 2020. Před příchodem do Anglie působil také u týmů Šanghaj SIPG, Fenerbahce, Corinthians, Flamengo a aš-Šabáb.
Zprávy ze dne 1. listopadu 2025
U fotbalistů FC Janov skončil trenér Patrick Vieira. Poslední celek italské ligy to uvedl na webu s tím, že týmu se dočasně ujali Domenico Criscito a Roberto Murgita. Podle listu Gazzetta dello Sport francouzský kouč rezignoval.
Zprávy ze dne 31. října 2025
Informace deníku Sport a webu iSport se potvrdily.FC Hradec Králové v pátek oznámil ukončení spolupráce se sportovním ředitelem Jiřím Sabouem. „Ve své funkci končí po osmi letech, což je úctyhodné období, které bylo spojeno s výsledkovým růstem a herním progresem týmu,“ stojí v klubovém prohlášení. Funkcionář, který „votrokům“ významně pomohl zpátky do první ligy, se od prvního února příštího roku stane výkonným ředitelem Zbrojovky Brno.
„Po osmi letech cítím, že jsem klubu odevzdal maximum možného. Letní přestupové období patřilo mezi nejnáročnější v rámci mé funkcionářské kariéry a po jeho skončení jsem na sobě pociťoval určité opotřebení. Nikdy bych nedopustil, abych své práci neodevzdával 100 % a cítil jsem, že rozvázání vztahu s Hradcem bude v konečném důsledku pozitivním impulsem pro obě strany,“ vysvětlil Sabou.
Jak iSport už před měsícem předpovídal, tak se v pátek oficiálně opravdu stalo. Pavel Hapal se po 25 letech vrací do Sigmy. V poledne bývalý kouč Baníku posekal trávu na zahradě doma v Olomouci a od zítřka už se naplno zapojí do práce. Áčko hraje v Mladé Boleslavi, dá se předpokládat, že tam Hapal vyrazí. Klub jej oznámil jako generálního sportovního manažera, do jehož kompetencí bude spadat především výkonnost A-týmu a skladba kádru.
„Pavel Hapal je legenda našeho klubu. Má cenné zkušenosti, nadhled a výjimečný vztah k Sigmě. Nyní před ním stojí nová výzva a nová role. Proměna klubu i Pavla Hapala má mnoho společného – klub vstupuje do nové éry a Pavel, který prošel cestu od hráče přes trenéra až k manažerské roli, se do Sigmy vrací v té nejlepší možné chvíli,“ uvedl předseda Ondřej Navrátil na oficiálních stránkách.
„S trenérem Janotkou už jsem měl prvotní debatu a sdělil jsem mu, že nepřicházím jako trenér, který mu bude stát za zády. Každý trenér je svůj a má svoji vizi. Já budu spíš ten, který se mu bude snažit poradit. Nechám ho ale pracovat,“ doplnil Hapal. Dalšími novinkami na Andrově stadionu je posun Michala Hrubého do funkce Ředitele rozvoje fotbalu a příchod skauta Martina Mišovce ze Slavie.
Jak šel čas s Hapalem? Podívejte se na všechny štace šestapadesátiletého bývalého reprezentanta ZDE>>>
V létě řešil, kde bude v dalších měsících chytat. Brankář Vojtěch Vorel věděl jediné: ve Spartě to nebude. „Byla to velká rána,“ vybavil si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport moment, kdy mu vedení letenského klubu oznámilo, že s ním nepočítá. Nyní trénuje individuálně, s druholigovým béčkem nebo dalším volným gólmanem Tomášem Vaclíkem. A samozřejmě vyhlíží nové angažmá. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. října 2025
V Crvene Zvezdě Bělehrad ukončil angažmá Peter Olayinka a stal se volným hráčem. Bývalý záložník Slavie do Srbska zamířil právě z Edenu před dvěma a půl lety.
Lídři týmů, veteráni, ale i hráči, kteří mají většinu kariéry ještě před sebou. Všechny tyto kategorie najdeme ve výběru fotbalistů Chance Ligy, kterým smluvní povinnosti skončí v jejich aktuálních klubech s koncem probíhající sezony. Už v lednu tak mohou být zajímavým zbožím. Jak to vypadá s Lukášem Hůlkou, Jáchymem Šípem, Ivanem Schranzem a mnoha dalšími? Web iSport připravil přehled všech zajímavých hráčů bez kontraktu na sezonu 2026/27 ZDE>>>
Zprávy ze dne 29. října 2025
Lars Friis je jedním z kandidátů na volné místo hlavního trenéra ve švédském Malmö, kam byl podle serveru Tipsbladet pozván k pohovoru. Momentálně volný dánský kouč patří mezi několik jmen, která vedení zvažuje jako možné nástupce Henrika Rydströma, jenž byl na konci minulého měsíce odvolán. Friis má za sebou působení ve Spartě, odkud byl ale propuštěn po sérii nepřesvědčivých výsledků.
Pokud by Friis získal místo v Malmö, mohl by se pokusit zvednout klub, který po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů proti FC Kodaň zažívá nepovedené období i v domácí soutěži, kde se nachází až na šesté příčce. Klub navíc na začátku října prohrál v rámci Evropské ligy v Plzni vysoko 0:3.
Zprávy ze dne 27. října 2025
Brendan Rodgers, trenér skotského mistra Celtic Glasgow, rezignoval na funkci. U týmu skončil den po porážce 1:3 na hřišti nečekaného lídra soutěže Heart of Midlothian. Šampioni z posledních čtyř sezon po druhé ligové porážce za sebou ztrácejí z druhého místa už osm bodů. Klub po rezignaci dvaapadesátiletého kouče oznámil, že mužstvo dočasně převezme bývalý trenér Celticu Martin O'Neill.
U fotbalistů Juventusu kvůli špatným výsledkům skončil trenér Igor Tudor, u mužstva strávil jen sedm měsíců. Tým dočasně převzal kouč turínské rezervy Massimiliano Brambilla. Sedmačtyřicetiletý Tudor byl odvolán den po ligové prohře 0:1 s Laziem Řím. Pro Juventus šlo o třetí soutěžní porážku za sebou, v Serii A navíc protáhl sérii bez vítězství na pět zápasů a v tabulce je až osmý.
Zprávy ze dne 23. října 2025
Lionel Messi bude pokračovat v Interu Miami i v dalších letech. Argentinský mistr světa v klubu prodloužil smlouvu do roku 2028.
Zprávy ze dne 21. října 2025
Novým trenérem fotbalistů Rangers se po více než dvoutýdenním hledání stal Danny Röhl. Teprve šestatřicetiletý německý kouč převezme mužstvo po Russelu Martinovi, kterého klub po nevydařeném vstupu do sezony odvolal. Původně byl horkým favoritem na uvolněné místo někdejší anglický reprezentant Steven Gerrard, z jeho příchodu ale nakonec sešlo.
V Plzni dál počítají se Sampsonem Dwehem. Liberijský reprezentant se s Viktorií v předstihu domluvil na nové smlouvě do roku 2029. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel na západ Čech před dvěma roky, během kterých se vypracoval do role nepostradatelné součásti plzeňské sestavy.
Třetím trenérem Nottinghamu v této sezoně je Sean Dyche. Osmnáctý klub tabulky Premier League jmenoval nového kouče dva dny poté, co po 39 dnech ve funkci propustil Angeho Postecogloua.
Souboj o nejlepšího střelce švédské ligy by před lety asi nepatřil mezi zajímavé události z pohledu českého fanouška. Jenže letos je to trochu jinak. Do výborné formy se v Djurgardenu dostal August Priske, syn trenéra Sparty, který právě teď bojuje o střeleckou korunu. Djurgarden za něj údajně požadoval částku mezi šesti a sedmi miliony eur, aby svého útočníka uvolnil. V zimním transferovém okně může nastavit cenovku ještě o něco výš. I proto je pro české kluby dost možná nedostupným zbožím, i když spojení se Spartou by samozřejmě dávalo smysl. Více o Priskeho synovi čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 20. října 2025
Novým trenérem švédské fotbalové reprezentace se stal Graham Potter. Anglický kouč, jenž v září skončil na lavičce West Hamu, dostal prozatím smlouvu do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa. Pokud se mu s národním týmem podaří dostat do baráže, kontrakt se prodlouží. U mužstva by případně zůstal i na finálový turnaj, který v příštím roce hostí USA, Kanada a Mexiko.
Zprávy ze dne 18. října 2025
Po prohře 0:3 s Chelsea končí Ange Postecoglou ve funkci hlavního trenéra na lavičce Nottinghamu Forest. Po sérii neuspokojivých výsledků s ním klub rozvázal smlouvu, ve funkci vydržel 39 dní a ani jednou nezvítězil.