Trpišovský: Velká komplikace. Byli jsme bez pohybu a emočně slabší

Další zápas s Plzní a další prohra. Co za tím stalo nyní?

„Celkově to byl vyrovnaný zápas, ale od nás tam bylo málo na to, abychom ho vyhráli. Byli jsme málo nebezpeční, chyběla nám rychlost. Obranu Plzně jsme nedokázali trhat. Další věc byla agresivita v soubojích, rozhoduje se ve vápnech. Dostaneme gól přesně z toho, na co se připravujeme. Pro mě je to zklamání, převážně z pohybu na ofsajd lajně. Dost situací bylo na můj vkus až moc profesorských. Plzeň hrála ve čtvrtek, hrála těžké zápasy a stejně byla dobře organizovaná a zvládla to.“

Nedolehla na vás trochu tíha zápasu?

„Chyběl nám pohyb, to byl ten klíč. Pak to opticky vypadá, že se do ofenzivy nedostaneme. Poslední kola rozhoduje hlava v kombinaci s fotbalovým uměním, jedno bez druhého nejde.“

Jak vás ovlivnila absence Davida Douděry a Tomáše Holeše, kteří vypadli kvůli zraněním?

„Doudis chyběl právě kvůli rychlosti. Bylo to statické, bez pohybu. O jeho absenci jsme věděli delší dobu, měl problém už v zápase s Bohemians. Tomáš Holeš vypadl dopoledne před zápasem, ale není to určitě důvod toho, proč jsme prohráli. Máme dost hráčů na to, abychom to typologicky nahradili. Ogbu pro nás byl hrozně důležitý, vyhrál naprostou většinu hlaviček.“

Je pro vás největším zklamáním fakt, že jste si pořádně nevytvořili žádnou větší šanci?

„Jedna věc je dělat si šance ze hry, ale mohli jsme se tam dostat i ze standardek, několik rohů i centrů jsme nedotáhli. Ve vápně je to play-off, tam se rozhoduje. Trojice plzeňských stoperů je v tom silná, ale s tím si zkrátka musíme poradit. Ale nejvíce jsem zklamaný z gólové situace. Ve chvíli, kdy hrajeme, o co hrajeme, nemůžeme dopustit takový gól. Chorý vyhraje hlavičku a Šulc dokonce na dva doteky skóruje. Přesně na to jsme se připravovali.“

Je to komplikace v boji o titul, že?

„Velká, přišli jsme o body, nedali jsme gól. Plzni jsme dali v této sezoně jen jeden, to je málo. Emočně jsme byli slabší a je to proti Viktorii už podruhé. Je to nastavené zrcadlo, ale musíme zbytek zápasů odehrát jinak. Vyhrávali jsme tu x faktorem, ale ten nám teď chyběl.“

Budete nyní na tým důraznější v tréninku?

„Všichni v kabině vědí, o co se hraje, ale musíte to přenést na hřiště. I v nekomfortních situacích, které bolí. Musíme se mentálně zvednout.“