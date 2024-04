Sparťanský trojzubec zase v ráži. Haraslín se po Baníku hlásí o místo

Podruhé stejná startovací sestava - a to i v útoku. Brian Priske poslal na pravé křídlo (či desítku, jak on říká) Indrita Tuciho. Lukáš Haraslín se znovu posadil na lavici, což on tuze nerad.

„Nikoho teď nešetřím, je to teď všechno o tom, abychom vyhrávali. Je to o tom, abychom hráli s fotbalisty, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou nejlepší v dané chvíli. A kteří podávají dobré výkony v trénincích i na hřišti,“ vysvětlil krok Priske.

Jednoduché, jasné!

Na hřišti už tolik ne. Baník od začátku rebeloval, nechtěl nechat Spartu lehce dojít pro tři body. „Viníkem“ však byl i zmiňovaný Tuci, který ztrácel balony, při dvou protiútocích sice vymyslel poutavou nahrávku, ale realizovat ji nedokázal.

„Viděl jsem od něj některé dobré věci, v prvním poločase ale i určitý nedostatek kvality a špatná rozhodování. Ale ve druhém poločase jste si mohl všimnout jeho kvalit, když je u míče,“ hledal Priske pozitiva.

I když nějaká našel, musela zasáhnout osvědčená jména. Kooperace Jan Kuchta - Veljko Birmančevič šlapala už minule na Bohemians, tentokrát byla pro Spartu klíčová. První otravně napadal, jak mu je vlastní, druhý si drze dovoloval, kličkoval, byl nebezpečný.

Jejich aktivita dostala pod tlak dvojici stoperů David Lischka, Filip Blažek. Především druhý z nich udělal minely pro Baník naprosto fatální. Jednu před půlí, kdy ho dorazil Kuchta a předal míč skórujícímu Birmančevičovi, podruhé krátce po pauze, když až ekvilibristicky netrefil pas Měteje Ryneše s Kuchta uháněl sám na bránu.

„Řešili individuální chyby hlavně v defenzivní činnosti,“ láteřil trenér Pavel Hapal. „Myslím, že David Lischka nějakou vážnější chybu neudělal, ale samozřejmě Filip Blažek byl u dvou gólů, u prvního a druhého,“ uznal. „Myslím, že rozhodla první branka plus takový patnáctiminutový výpadek ve druhém poločase, kdy byla Sparta lepší,“ doplnil ostravský kouč.

Je to tak, v té době se Kuchta s Birmančevičem rozjeli. Centrforvard přidal po jejich společném úniku třetí branku, soka ničili kombinací, nápady, pohybem. Vybrat jednoho z nich jako muže zápasu, rozhodně nebylo snadné.

„Oba byli důležití v kvalitě hry a pohybu, oba svým způsobem mohli dosáhnout na hattrick. V každém případě v posledním období ukazují vysokou kvalitu a velmi dobře trénují. Každopádně jsem s oběma spokojený, taky jsem viděl agresivního Kuchtu, což je důležité pro tým v ofenzivě i obraně,“ chválil Priske.

K velebeným nakonec mohl přidat i střídajícího Haraslína. Slovenský reprezentant vtrhl na plac v 60. minutě a už o tři později posadil na zadek obecenstvo. Jeho obstřel do šibenice byl precizní, parádní. K tomu měl další šance, například jeden volej těžce likvidoval brankář Jakub Markovič. Přidal i pár individuálních průniků, po jedné kličkované zahodil jasnou možnost další žolík Victor Olatunji.

Haraslín zkrátka pomohl Spartě k dominanci.

Sparta - Baník: Haraslín nádhernou ranou překonal Markoviče, 4:1! Video se připravuje ...

Jenže Baník zabral. Ewerton připravil dva góly (při druhém udělal z Martina Vitíka jen kompars), rázem Sparta znejistěla. „Klepali jsme se. Pak bychom na sebe v kabině zase koukali jako hlupáci,“ glosoval trefně Kuchta. „Mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů. A hlavně dvou branek, kdy vedeme 4:1, máme vše pod kontrolou, vytváříme si další šance a potřebujeme zápas umrtvit. Bylo to zbytečné,“ uznal Priske. „Ale musíme být spokojení s počtem šancí, vstřelenými brankami. Už teď máme 73 bodů, je třeba s tím být spokojený,“ upozornil.

Poslední kolo základní části odehraje Sparta v neděli v Olomouci.

Birmančevič vs. Baník

Minuty: 81

Góly: 1

Asistence: 1

Střely/na bránu: 3/1

xG (očekávané góly): 0,31

Driblinky/úspěšné: 2/1

Přihrávky/úspěšné: 33/23

Dotyky v šestnáctce: 7

Přihrávky do šestnáctky/úspěšné: 2/2

Defenzivní souboje/úspěšné: 1/0

Kuchta vs. Baník

Minuty: 81

Góly: 2

Asistence: 1

Střely/na bránu: 5/4

xG (očekávané góly): 1,23

Driblinky/úspěšné: 2/2

Přihrávky/úspěšné: 19/14

Dotyky v šestnáctce: 5

Přihrávky do šestnáctky/úspěšné: 3/0

Defenzivní souboje/úspěšné: 1/0

Haraslín vs. Baník