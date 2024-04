Trpišovský: Zima někdy až moc myslí na útok. Zafeiris je na jaře jiný

Jak jste remízový zápas viděl?

„Zápas se nesl na vlnách. Na začátku tam byl tlak a příležitosti, bylo to aktivní a nátlakové. Pak jsme se přestávali dostávat do vápna soupeře a to samé pokračovalo ve druhé půli. Dostali jsme hodně podobný gól ze standardky jako v prvním zápase v Olomouci. I druhý gól byl jednoduchý. Nakonec jsme vytěžili jenom dva góly, co stačily pouze na remízu. Ze závarů a rohů jsme další gól nevytěžili. Za poslední utkání jsme ze tří střel dostali tři góly, musíme to napravit v Hradci a zlepšit i chování ve vápně soupeře."

Kdo to má v takovou chvíli vzít v ofenzivě na sebe?

„Každý. Každý musí přidat ruku k dílu, ale samozřejmě nejvíce ti nejzkušenější. Třeba Bóřův (Jan Bořil) výkon byl herně nějaký, ale pořád se dál tlačil dopředu dál. Potřebujeme také více nebezpečných situací z osy hřiště, hodně hrajeme přes strany. Chybí mi průnikové přihrávky, kreativita v útočné třetině hřiště."

To trochu zní jako práce pro Christose Zafeirise. Trápil se zatím na jaře se zraněními, nyní se mu nepovedly dva zápasy. Asi od něj čekáte víc, že?

„Od zimy není v dobrém rozpoložení, může to souviset s více věcmi. Přijde mi jiný ohledně hlavy, ohledně sebevědomí. Má od sebe velké očekávání, my od něj taky. Čekám od něj více bodů – góly, asistence, ale i v datech. Sázeli jsme trochu na jeho emoce, chtěli jsme mu dát v takovém domácím zápase šanci, protože mohl platit svým driblinkem. Moc se k tomu ale nedostal. Nepohybuje se v prostorech, které bychom chtěli, je buď moc dole u stoperů, nebo až moc nahoře za hradbou hráčů místo toho, aby dělal most. Je vidět, že se tím hrozně trápí, protože chce být rozdílový hráč. Je tam až přemíra snahy, která ho sešněruje."

David Zima se výrazně podepsal pod druhý gól. Zatím to od něj není úplně ono, čím si to vysvětlujete?

„Jeho výkon nebyl v první půli vůbec špatný, je tam od něj velká aktivita směrem dopředu, hodně vyvážení balonu. Co se stalo u gólu, je jeho neštěstí. I jeho výkony jsou na vlně. V repre měl dobrý výkon s gólem, i tady měl dobré zápasy a pak přijde horší výkon. V tom ho musíme srovnat, potřebujeme od něj spolehlivost a bezpečnost. Chce to brát hodně na sebe a rozhoduje se jinak než v tréninku, někdy moc myslí na ofenzivu a kreativitu. Ten gól je takový, jaký je, ale je to spíš nešťastná shoda okolností. Ale celé to souvisí s tím, že hráči před ním musí být kreativnější, aby mu dělali servis.“

Slavia - Olomouc: Zimova šílená minela, Zifčák zvyšuje na 2:0 pro Sigmu! Video se připravuje ...

Patnáct rohových kopů, čím si vysvětlujete, že z toho nebyly góly?

„Musí tam být hráč, co bude dohrávat situace. Vidím tam chyby v načasování, vždy nám chybí jeden krok. Lindžiho (Ondřej Lingr) góly z pěti metrů nám chybí. O standardky se musíme opírat, na jaře jsme z nich dali dva góly a to je hrozně málo.“

Jak je to velká komplikace v boji o titul?

„Přemýšlím spíš nad situacemi než nad tabulkou. Spíš mě zajímá, proč dostaneme v takovém zápase dva góly nebo proč se sami nedokážeme tak dlouho prosadit. Ztratili jsme dobře připravený zápas, to je to, co se mi honí hlavou.“