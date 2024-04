Svědík: Kadlec už hrát nebude. Šestku prý na Slovácku vůbec neřeší

Chyběla vám řada hráčů. Začnu u kapitána Michala Kadlece. Je možné, že ještě naskočí?

„Není. Na tribuně byl dokonce s ortézou.“

Takže skvělou kariéru neukončí na hřišti, jak si přál. To je škoda, co?

„Myslím, že to taky tak cítí. Chtěl se loučit na hřišti. Ale zdraví člověk neporučí. S tou achilovkou to podle mě přetahoval. Měl to řešit po podzimní sezoně. Hledat ve čtyřiceti letech motivaci vrátit se zpátky je strašně těžké. Káca už udělal pro fotbal hodně. Myslím, že se bude hodně rozmýšlet, jestli se do něj vůbec vrátí.“

Co Marchas Doski, Michal Trávník, Petr Reinberk, Rigino Cicilia?

„Merchas taky není k dispozici. Michal Trávník má zlomenou ruku, Petr Reinerk byl nemocný. Regiho (Ciciliu) bolí chodidlo. Nevíme, na jak dlouho to je. U něj je to specifické. Mívá zranění, kdy to vypadá, že bude brzy v pohodě a nakonec je z toho dlouhodobější záležitost. I proto si cením, že mužstvo za této situace vydolovalo bod.“

Co vám v prvním poločase scházelo v ofenzivě?

„Větší agresivita před šestnáctkou, intenzita, tlak do branky. V poločase jsme si to řekli. Nevěšeli jsme hlavy, že prohráváme 0:1. V obranné fázi jsme naopak pracovali velmi dobře. Od toho jsme se chtěli odrazit. Jsem rád, že na to mužstvo reagovalo. Nakonec to mohlo skončit na obě strany. I my jsme se tlačili za vítězstvím. Měli jsme šanci Filipem Vechetou. Tam jsme viděli rozdíl mezi námi a Spartou nebo Slavií. Tyhle týmy vás za tohle potrestají. My z toho bohužel gól nedáme.“

Využili jste absencí v sestavě Plzně, se kterou jste čtyřikrát v řadě neprohráli?

„Dobře se nám na ni připravuje. Vychází nám to proti ní, ale může to být i náhoda. Třeba pro Milana Petrželu je to vždycky velmi důležitý zápas. Je jasné, že kdyby hrála Plzeň v kompletní sestavě, bylo by to asi těžší utkání. Ale i my jsme měli velké ztráty. Zranění nám přibývají.“

Vy jste se vyjádřil, že šestka není pro Slovácko v závěru sezony ta zásadní meta. Opravdu to tak cítíte?

„Teď to fakt není zásadní a vůbec o tom nepřemýšlíme. Musíme se zabývat sami sebou, našimi výkony na hřišti. Jestli máme být sedmí, tak budeme. Pokud se máme dostat do pohárů, tak se do nich dostaneme. Nebylo by dobré brát si další psychické břemeno k těm, co už máme. Cílem je teď zkonsolidovat mužstvo a začít od začátku v principech, které jsme tady měli.“