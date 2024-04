Slavia po Olomouci: Ofsajd Bořila a 78 rohů bez gólu. Zima jako Gerrard?

Video se připravuje ... Z dojezdu základní části FORTUNA:LIGY mělo pro Slavii být domácí utkání s Olomoucí tím lehčím zápasem. Opak se stal pravdou a je z toho nečekaná ztráta za remízu 2:2, která může v konečném pořadí hodně bolet. Symbolem trápení na obou stranách hřiště se stali David Zima a Christos Zafeiris. Co ale ofsajd Jana Bořila před vyrovnávacím gólem a slávistická nemohoucnost ze standardních situací?

Zima (skoro) jako Gerrard Každý fanoušek Liverpoolu si na to pamatuje. Reds v roce 2014 bojovali v Premier League o ligový titul, když kapitán Steven Gerrard proti Chelsea uklouzl jakožto poslední hráč. Demba Ba se řítil sám na bránu a vstřelil gól rezultující ve výsledek, který přihrál titul Manchesteru City. I vzhledem k tomu, že Gerrardovo uklouznutí oslaví za týden kulaté desáté narozeniny, analogie s minelou Davida Zimy, který svým pádem nabil do nájezdu Pavlu Zifčákovi, se nabízí. „Ten gól je takový, jaký je, ale je to spíš nešťastná shoda okolností,“ řekl Jindřich Trpišovský. Je tu ale rozdíl. Gerrard byl nešťastným hrdinou bez vlastního přičinění, stal se obětí kluzkého trávníku. Zima měl pozici značně jednodušší, skákavý balon mu stačilo poslat „domů“ na Jindřicha Staňka. Ale jak řekl jeho kouč, třiadvacetiletý stoper možná až moc přemýšlí nad hrou dopředu. V pokusu o konstruktivitu selhal a gól, který může znamenat v boji o titul hodně, jde kompletně za ním. Jistá je ale jedna věc: pokud Slavia titul prohraje, fotografií ležícího Zimy budou příznivci rivalů slávisty trápit stejně, jako dlouhá léta trápí liverpoolčany fanoušci jiných anglických týmů. Slavia - Olomouc: Zimova šílená minela, Zifčák zvyšuje na 2:0 pro Sigmu! Video se připravuje ...

Bořil? Chybí kalibrovaná čára Slavia vyrovnala v 84. minutě na 2:2, radost Edenu ale mohl sudí Radina utišit. Dlouho se radil s videorozhodčím Petříkem o tom, zda akci, která k Chytilově brance vedla, nepředcházel ofsajd. Nakonec ale ukázal do středového kruhu. Ze tří dostupných záběrů to velmi pravděpodobně na těsné postavení mimo hru ze strany Jana Bořila vypadalo, dle nich slávistický obránce stál pravou patou lehce za Jakubem Pokorným. Žádný záběr ale není stoprocentně průkazný. Ať už sám o sobě nebo v kombinaci s ostatními. „Na situaci jsem nekoukal, chci věřit rozhodčím. Také to nemají jednoduché. Třeba příště to budeme moct rozhodnout s kalibrovanou čárou, ale bez ní to rozhodčí mají těžké,“ říkal sympaticky Jiří Saňák. Bez kalibrované čáry si musejí videoasistenti být stoprocentně jistí svým verdiktem. A v současném trendu posuzování ofsajdových situací v české lize by intervence VAR byla spíše nezvyklá. Je možné, že existuje i průkazný záběr o ofsajdu - či o opaku. V O2 TV Sport ale odvysílán nebyl. Slavia - Olomouc: Chytil dotlačil míč do sítě - 2:2. Nebyl ale před tím Bořil v ofsajdu? Video se připravuje ...

Zafeirisovi chybí sebevědomí Ve Slavii už Christos Zafeiris působí rok a čtvrt. Čísla neměl nikdy úplně zářná, ale na hřišti dokázal dělat věci, které v lize umí napodobit málokdo. A říkalo se: „Je mladý, s týmem se sžívá, dejme mu čas.“ Nyní už je Nor v situaci, kdy by na něj měly být vyšší nároky a bohužel pro Slavii je zatím vůbec nesplňuje. „Má od sebe velké očekávání, my od něj koneckonců taky. Čekám od něj více bodů – góly, asistence, ale i v datech. Je vidět, že se tím hrozně trápí, protože chce být rozdílový hráč. Je tam až přemíra snahy, která ho sešněruje. Přijde mi na jaře jiný ohledně hlavy, ohledně sebevědomí,“ řekl Trpišovský. Zafeiris nastoupil na jaře teprve podruhé v základní sestavě, hodně ho sráželo zranění kotníku. Poslední zápasy už je kompletně fit, ale nedokáže to prodat. V Plzni se více vztekal, než hrál, a ani proti Olomouci nepodal optimální výkon. V dobré formě by se přitom týmu hodil více než předtím, ze středu pole nepřichází dostatečné nebezpečí. „Chybí mi na ose hřiště průnikové přihrávky a kreativita v útočné třetině hřiště,“ povzdechl si kouč. Slavia - Olomouc: Jurečka v tutovce překopl bránu! Video se připravuje ...

Jde to i bez Juliše Olomoučtí fotbalisté to rozhodně neměli v posledních týdnech jednoduché. Formou byli absolutně na odstřel, navíc připočtěme tlak ze strany fanoušků vůči vedení klubu. Přes všechny překážky ale hráči v posledních dvou zápasech ukázali, že jsou připraveni pořádně dřít. Proti Slavii (i Jablonci) navíc zlomili tradici, která je dlouho provází. „Říká se, že když nedá Lukáš Juliš gól, nedá ho u nás nikdo,“ usmíval se po utkání Jiří Saňák, který svého nejlepšího střelce nechal 89 minut sedět. „Chtěl jsem ho nechat mentálně odpočinout. Tíha ofenzivy na něm dlouhodobě leží,“ doplnil. A šance se tak chopil Pavel Zifčák. Útočník, který předtím na jaře odehrál celkem 75 minut a předtím se pohyboval mimo svou klasickou hrotovou pozici. Byla z toho dvojí výhra pro Sigmu. Juliš si před důležitými nadstavbovými bitvami odpočinul a Zifčák kromě srdnatého výkonu vstřelil po nájezdu krásný gól. „Doufám, že jsem si v útoku řekl o šanci. Nejblíže mám hrotu, ale zahraji i wingbeka, beka či křídlo, když to bude trenér chtít. Vše odjezdím,“ řekl Zifčák. Před zápasem se Spartou tak olomoucký realizák bude mít příjemné starosti. Olomouc šla v Edenu do vedení, trefil se Jakub Pokorný • Foto Michal Beranek / Sport