Liga očima fanoušků: Hapal dává šanci oblíbencům, kritika Tuciho. Zima...

Video se připravuje ... Předposlední kolo FORTUNA:LIGY je za námi. Jeho hlavním motivem byla další ztráta Slavie, už druhá v řadě. Fanoušci „sešívaných“ polemizují nad fungováním klubu, v Baníku se po výjezdu na Letnou řeší obrana. Na Spartě jsou spokojeni s ofenzivou až na… Indrita Tuciho, ten příznivce (zatím) nepřesvědčil. A jak to vidí další? Projděte si tradiční fanouškovské sloupky.

BANÍK OSTRAVA Tolik hloupých chyb dělat nejde Co se týče ofenzivy, až na pár hluchých míst jsme si na Spartě vedli dobře. V prvním poločase jsme se mohli dokonce několikrát dostat do vedení. Složení obranné čtyřky mě ale překvapilo. Hlavně nasazení Ndefeho, který se na hřišti neobjevil ani na minutu celé dva měsíce. V obraně jsme působili nejistě, chaoticky a někdy bohužel až komicky. Takový počet hloupých individuálních chyb v jednom zápase, a navíc na Spartě, udělat nelze. Kromě toho nám chyběl (chybí) důraz. Když jsem viděl, jak Krejčí sestřelil Tanka, a na druhou stranu třeba Kuchta neležel ani jednou na zemi, tak jak ta obrana (stopeři) má mít u soupeřů nějaký respekt, když je fotbal s námi ani trochu nebolí?! O to je to horší, že to byl zápas s nenáviděnou Spartou. Fotbal s Baníkem ji vždycky bolel… Trenér Hapal dává v obraně neustále šanci svým oblíbencům, kteří mu ale jeho důvěru výkony neoplácí. Ewerton znovu ukázal extratřídu. Byl by skandál opci s ním neuplatnit. A taky nepřivést Svědíka. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje Sparta - Baník: Blažek daroval Letenským druhý gól, Kuchta slavil jako Haaland. 2:0 Video se připravuje ...

BOHEMIANS PRAHA 1905 Adámková se regulérně zbláznila… Poslední kapka naděje se vypařila. Bohemka bude hrát skupinu o udržení. Prvních třicet minut jsem měl vztek, protože projev zelenobílých vypadal tak, že si do Karviné přijeli pragmaticky pro bod, který se může časem hodit. Hněv na klokaní alibismus se následně přemístil na VAR Adámkovou – regulérně se zbláznila. Po Petrákově defenzivním souboji intervenovala u hlavního, a ten tasil červenou kartu. Šílenost, kterou mi nikdo nevysvětlí. Jak se praví v legendárních telefonátech: „Proč se do toho ku*va se*ou?“ Od této chvíle už byl pragmatismus Bohemians pochopitelný. Před půlí se mohla dáma u VARu „vykoupit“, protože faul na Kozáka ve vápně byl naprosto evidentní, ale sluchátko tentokrát zůstalo nepochopitelně hluché. Po Budínského gólu už pak vypadalo vše ztracené. Bohemku spasila Prekopova proměněná penalta. I na té bylo dobře vidět, že hráči nejsou v pohodě, protože takhle se rozhodně suverénní pencle nekope. Na to se ale naštěstí historie neptá. Bod z Karviné může mít svou hodnotu, ale pachuť po utkání je opravdu nepříjemná. Klokani bojují! Vít Lukeš. 31 let, živnostník SESTŘIH: Karviná - Bohemians 1:1. Domácí dlouhou přesilovku nevyužili Video se připravuje ...

SLAVIA PRAHA Po blamáži je titul v nedohlednu Do zápasu se Sigmou vstoupili slávisté skvěle. Šance střídala šanci a zdálo se, že je jen otázkou času, kdy tam něco spadne. Opravdu by mě zajímalo, co se v hlavách hráčů odehrálo po dvaceti minutách, když tam pořád nic nespadlo. Trochu to působilo, že získali pocit, že se soupeř porazí sám a že není potřeba držet tak vysoké tempo. Ale nerad bych jim křivdil. Každopádně šance přicházet přestaly a Slavia začala znovu hrát až v druhé půli po prostřídání za stavu 0:1. Nohy jí ale podrazil David Zima tragikomickou chybou. V závěru stihli sešívaní jen vyrovnat a šest kol před koncem opět musejí spoléhat na to, že Sparta si titul prohraje sama. V zimě Slavia velkolepě vyhlásila útok na titul a přivedla mimo jiné právě Zimu jako klíčovou superdrahou posilu, která udělá rozdíl mezi prvním a druhým místem. Trochu se bojím, že ten rozdíl opravdu udělal, jen ne tak, jak si to asi klub představoval. Ať sezona dopadne jakkoli, Slavia by se po ní měla podívat do zrcadla a říct si pravdu, jestli skutečně funguje tak, jak má. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:2. Nečekaná ztráta i po Zimově minele. Bod z drtivého finiše Video se připravuje ...

SPARTA PRAHA Diváky přestřelka musela pobavit, trenéry méně Co si budeme nalhávat, náš výkon v prvním poločase s Baníkem byl stejně studený jako sobotní odpoledne. Jenom shodou náhod jsme nešli do kabin s jednou či více brankami na našem kontě. Zase ale platilo „nedáš, dostaneš“, jak si řekl Birmančevič a parádní křížnou střelou otevřel brankový účet. Možná něco o přestávce poradil Kuchtovi, navíc mu naprosto nezištně nahrál na gól, chlapské gesto. Vlastenec LK 37 nevadí, škoda však další žluté karty! Haraslín poté znovu čaroval, a už jsme si mnuli ruce, jak soupeři dáme očekávaného bůra. Jenže naše dřímající obrana nechala dvakrát úplně volného hráče ve velkém vápně, a zase jsme dohrávali se sevřenými půlkami. Je mimo diskuzi, že utkání ovlivnily hlavně chyby obran. K tomu objektivně třeba přidat výborný výkon našich obou skórujících útočníků, protože ten třetí v základní sestavě tam byl jenom do počtu. Prohrával osobní souboje v prvním poločase a omluvou pro jeho nasazení do základní sestavy nemůže být ani to, že ve druhém dvakrát dobře přihrál. Máme na lavici jistě lepší borce. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Baník 4:3. Dramatickou přestřelku řídili Birmančevič a Kuchta Video se připravuje ...